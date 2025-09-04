No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Los goles de la clasificación al Mundial: James, Córdoba y Quintero, video

Así fueron los tantos que le dieron el cupo a la selección a la Copa del Mundo que se hará en Norteamérica

Redacción Deportes
05 de septiembre de 2025 - 01:38 a. m.
Luis Díaz corona simbólicamente a James Rodríguez, tras su gol a Bolivia este jueves.
Luis Díaz corona simbólicamente a James Rodríguez, tras su gol a Bolivia este jueves.
Foto: AFP - LUIS ACOSTA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Colombia cumplió su tarea en la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

La selección nacional goleó 3-0 a Bolivia y certificó su clasificación a la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año.

Vínculos relacionados

La imagen de Messi, llorando junto a sus hijos, le da la vuelta al mundo: video
EN VIVO | Así van los otros partidos de las eliminatorias: hay nuevos clasificados
¡Colombia clasificó al Mundial 2026!

Los goles de la tricolor, que logró por séptima vez su tiquete a la Copa del Mundo, fueron de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.

Video: así fue el gol de James Rodríguez con la selección de Colombia

A los 31 minutos, James Rodríguez se vistió de héroe para abrir el marcador frente a Bolivia y encaminar la clasificación de la Tricolor a la cita mundialista.

El capitán, siempre participativo y con la pelota como aliada, encontró el espacio justo dentro del área y no perdonó en el momento más importante del camino clasificatorio.

La jugada nació desde la banda derecha con un centro rasante de Santiago Arias que atravesó la defensa boliviana.

James, llegando desde atrás, se adelantó a su marcador y, con toda la frialdad, definió con precisión al palo más lejano del arquero visitante. Fue un gol de calidad y de liderazgo, justo cuando más lo necesitaba la selección.

Colombia, al Mundial con los goles de Córdoba y Quintero

Tras el gol de James Rodríguez en la primera mitad, Colombia no bajó la intensidad y en la segunda parte sentenció la clasificación al Mundial de 2026. A los 73 minutos apareció Jhon Córdoba para ampliar la ventaja con un remate potente que liquidó la resistencia boliviana y desató la euforia en el estadio.

El cierre llegó al minuto 84, cuando Juan Fernando Quintero, con su habitual calidad, marcó el tercer tanto para el 3-0 definitivo.

Con este resultado, la Tricolor aseguró oficialmente su presencia en la Copa del Mundo, la séptima en su historia tras las ediciones de 1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018 y ahora 2026. Una noche redonda que consolida el trabajo de Néstor Lorenzo y devuelve al país la ilusión mundialista.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

James Rodríguez

Gol James

Gol Colombia

Video James

Goles Colombia

Selección Colombia

Partido Colombia

Colombia vs Bolivia

Partido Selección Colombia

Eliminatorias

James Rodríguez Selección Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar