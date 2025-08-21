Copa Libertadores: Liga de Quito eliminó a Botafogo, vigente campeón

Leonel Quiñónez (der), de Liga de Quito, disputa el balón con Artur Guimarães, atacante de Botafogo, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Foto: EFE - STR

Liga de Quito logró este jueves la gesta de eliminar de la Copa Libertadores al Botafogo, vigente campeón del torneo de clubes más importante del continente, al imponerse por 2-0 en el partido de vuelta de octavos de final, y se las verá en cuartos de final con São Paulo, otro brasileño.

El boliviano Gabriel Villamil, en el minuto 7; y el argentino Lisandro Alzugaray, a los 60, de penalti, le otorgaron el triunfo y la clasificación al cuadro ecuatoriano que remontó la serie, después de que el Botafogo hubiese ganado por 1-0 en el partido de ida gracias a una anotación de Artur.

El Rey de Copas de Ecuador hizo lo preciso para asegurarse la clasificación, ante un rival que dio muestras de un discreto nivel en su propuesta de juego, pese a que algo mejoró en los últimos minutos del encuentro, cuando buscó a la desesperada evitar la eliminación.

La presión de Liga desde el comienzo le dio resultado con el gol de Villamil, que recibió un pase retrasado de Alzugaray y con un violento remate batió al portero Jhon, tras ser desviado levemente por el defensor argentino Alexander Barboza.

Con la serie empatada, Liga de Quito ganó en confianza e incrementó el volumen de ataque contra un rival disminuido por la altura de la capital ecuatoriana, que sintió el impacto y le costó hilvanar jugadas para salir a la ofensiva.

El control del balón y el dominio de las acciones en la zona defendida por el Fogao, no dio nuevos resultados en beneficio de Liga, pues fueron pocos los disparos con dirección al arco de Jhon. En el segundo tiempo Liga tejió una acción para gol, pero Danilo alejó el peligro.

La presión sostenida del equipo albo que dirige el brasileño Tiago Nunes tuvo su premio con el penalti convertido por Alzugaray, gracias a un fuerte disparo que engañó por completo al portero brasileño y puso a soñar a los más de 40.000 aficionados que asistieron al Rodrigo Paz Delgado.

Liga se quedó con un hombre menos en el minuto 83 por la expulsión del defensa Richard Mina con roja directa. Sobre el final del partido, Vitinho se perdió el tanto que hubiese conducido a los penaltis, con un remate que se escapó por el costado derecho del portero Gonzalo Valle.

