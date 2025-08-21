Daniel Galán, a un paso del cuadro principal del US Open

Daniel Galán, raqueta uno de Colombia en la actualidad. Foto: EFE - LUKAS COCH

El tenista colombiano Daniel Galán dio este jueves un paso firme hacia el cuadro principal del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, al vencer al estadounidense Patrick Maloney en la segunda ronda de la fase clasificatoria.

El partido se disputó en la cancha 17 del complejo de Billie Jean King, en Nueva York, donde Galán, actualmente en el puesto 134 del ranking individual de la ATP, partía como el claro favorito frente a Maloney, quien se encuentra en la posición 324.

El bumangués de 29 años mostró su superioridad al imponerse en dos sets con parciales de 6-4 y 6-2. A pesar de haber cometido más dobles faltas que su oponente, Galán demostró gran resiliencia en los momentos cruciales y supo aprovechar sus oportunidades de quiebre.

Ahora, el colombiano se prepara para el desafío final, donde se enfrentará al japonés Shintaro Mochizuki (112º). De conseguir la victoria, Galán asegurará su tercera participación en el cuadro principal del US Open y su decimoquinto Grand Slam en general.

En la primera ronda del certamen neoyorquino, la presencia de la también colombiana Camila Osorio (57°) ya está confirmada. Osorio tendrá como rival a la neozelandesa Lulu Sun (102°). La cita será el próximo domingo en un horario aún por definir.

