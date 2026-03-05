Copa Libertadores y Sudamericana: cuándo es el sorteo y rivales de los equipos colombianos

El presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez lleva al trofeo de la Copa Libertadores. Foto: EFE - José Jácome

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La atención de los aficionados del fútbol colombiano está puesta en los sorteos de las fases de grupos de los torneos continentales 2026, ya que pronto se conocerán los rivales de los equipos del país en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

El jueves 19 de marzo, en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay, se realizarán los sorteos de ambos torneos. El evento comenzará a las 6:00 p.m. (hora de Colombia) con la Sudamericana y, acto seguido, la Libertadores. Para los equipos colombianos, será el momento de conocer a sus primeros rivales en la fase de grupos.

En la Copa Libertadores 2026, el sorteo contará con 32 equipos: 28 ya confirmados y 4 provenientes de fases previas. La fase de grupos dará inicio en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo, tras lo cual habrá un receso por el Mundial 2026. Los octavos de final iniciarán el 11 de agosto.

El torneo organiza los clubes en cuatro bombos. El Bombo 1 reúne a los cabezas de serie, entre ellos Boca Juniors, Flamengo, Palmeiras, Peñarol y Nacional. Los bombos 2, 3 y 4 contienen el resto de los equipos, entre los que están los clubes colombianos, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, que ya tienen su lugar asegurado; mientras que Deportes Tolima e Independiente Medellín aún luchan por clasificar desde la fase previa.

Algo a tener en cuenta es que una regla importante del sorteo indica que no pueden compartir grupo dos equipos del mismo país, salvo los que provengan de la tercera fase previa.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana?

En cuanto a la Copa Sudamericana, la fase de grupos también contará con 32 equipos, incluidos los clubes que avanzan desde las fases previas.

En el caso de Millonarios, que ya aseguró su lugar tras eliminar a Atlético Nacional, se ubicará por ranking de Conmebol en el bombo 2, lo que le evitará rivales de su mismo bombo, pero podría enfrentarse a los del Bombo 1, como River Plate, Racing, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Gremio, Olimpia o Santos.

Para los clubes colombianos, la Sudamericana representa una oportunidad estratégica para consolidar sus plantillas y fortalecer su proyecto deportivo. Cada grupo estará definido según los bombos, lo que podría emparejar a los equipos colombianos con rivales exigentes de Argentina, Brasil o Uruguay.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador