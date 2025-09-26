Logo El Espectador
Copa Sudamericana: así quedaron las semifinales tras la eliminación de Once Caldas

Universidad de Chile venció a Alianza Lima y se quedó con el último cupo de las semifinales del torneo continental.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
26 de septiembre de 2025 - 03:08 a. m.
AME2618. COQUIMBO (CHILE), 25/09/2025.- Jugadores de U. de Chile celebran un gol este jueves, en un partido de la Copa Sudamericana entre U. de Chile y Alianza Lima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo (Chile). EFE/ Hernán Contreras
AME2618. COQUIMBO (CHILE), 25/09/2025.- Jugadores de U. de Chile celebran un gol este jueves, en un partido de la Copa Sudamericana entre U. de Chile y Alianza Lima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo (Chile). EFE/ Hernán Contreras
Foto: EFE - Hernán Contreras
Universidad de Chile derrotó a 2-1 a Alianza Lima y ahora se enfrentará a Lanús de Argentina en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

En la otra llave, Atlético Mineiro de Brasil enfrentará a Independiente del Valle, que dejó viendo un chispero a Once Caldas tras empatarle la serie global y eliminarlo en los penaltis en el Palogrande.

“Personalmente, no me gusta celebrar antes de que se consiga. Me contaron que ellos venían celebrando y al final nosotros hemos estado más serios y nos lo hemos llevado”, aseguró el técnico Javier Rabanal de IDV.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Sudamericana 2025?

Los juegos de ida de la semifinal se jugarán el miércoles 22 de octubre, mientras que la vuelta se disputará una semana después el miércoles 29.

La final de la Copa Sudamericana se jugará el sábado 22 de noviembre el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, ubicado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Así quedaron las semifinales de la Copa Sudamericana 2025

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

