Cristiano Ronaldo adquirió una porción considerable de un club de la Liga de España

La estrella de la selección de Portugal y del Al Nassr de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo, anunció este jueves la adquisición del 25 % de las acciones del club español Almería, actualmente en segunda división, prosiguiendo así con la diversificación de sus inversiones.

Esa operación refleja la ambición del jugador por entrar en el accionariado de clubes de fútbol profesionales, indica un comunicado, que no precisa los detalles financieros de la operación.

El presidente saudita del club andaluz, Mohamed Al Khereiji, celebró la llegada del antiguo delantero del Real Madrid. “Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí”.

Ese movimiento inversor fue realizado a través de la nueva filial de inversiones dedicada al deporte que tiene Cristiano, CR7 Sports Investments, recientemente creada en el seno de CR7 SA para reagrupar el conjunto de sus activos en la industria deportiva.

“Espero trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”, proclamó el cinco veces ganador del Balón de Oro, citado en el comunicado. El Almería ocupa el tercer puesto en la clasificación de la segunda división española, a un punto de la zona de ascenso directo a LaLiga.

El presente deportivo de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, quien milita actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, sigue preparando su futuro para el momento en que cuelgue las botas a través de inversiones en sectores como la hostelería, salud, bienestar y medios de comunicación.

De 41 años, el delantero portugués participará el próximo verano en su sexta Copa del Mundo. En dicho torneo su selección será rival de Colombia en la fase grupos. También se medirá con Uzbekistán y el vencedor de una de las repescas intercontinentales en esa ronda.

En la presente campaña, Ronaldo ha tenido bastante continuidad con Al-Nassr, líder del campeonato saudí. El club de Riad es también un serio candidato en la Champions asiática. Registra hasta el momento 22 goles y cuatro asistencias en 25 presencias.

Cristiano, a nivel personal, tiene además el objetivo de lograr los 1.000 goles oficiales. Por lo pronto la cuenta llegó a 965 tras el tanto que registró este miércoles en la victoria 5-0 sobre Al-Najma. Se estima que llegará a los cuatro digitos, en caso de mantener ese ritmo de conversión, el año entrante.

