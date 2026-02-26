Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Cristiano Ronaldo adquirió una porción considerable de un club de la Liga de España

El astro portugués, todavía vigente con el Al-Nassr de Arabia Saudita, invirtió en un equipo andaluz.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Deportes
26 de febrero de 2026 - 04:34 p. m.
Cristiano Ronaldo, figura de la selección de Portugal y del Al-Nassr de Arabia Saudita.
Cristiano Ronaldo, figura de la selección de Portugal y del Al-Nassr de Arabia Saudita.
Foto: EFE - MIGUEL A. LOPES
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La estrella de la selección de Portugal y del Al Nassr de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo, anunció este jueves la adquisición del 25 % de las acciones del club español Almería, actualmente en segunda división, prosiguiendo así con la diversificación de sus inversiones.

Esa operación refleja la ambición del jugador por entrar en el accionariado de clubes de fútbol profesionales, indica un comunicado, que no precisa los detalles financieros de la operación.

Vínculos relacionados

Estas son las cuentas de Colombia para clasificar al Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026
Hugo Rodallega: “Si hablo lo que siento en este momento, me meto en un problema”
En fotos: así se vivió la victoria de Nacional sobre Santa Fe en El Campín

El presidente saudita del club andaluz, Mohamed Al Khereiji, celebró la llegada del antiguo delantero del Real Madrid. “Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí”.

Ese movimiento inversor fue realizado a través de la nueva filial de inversiones dedicada al deporte que tiene Cristiano, CR7 Sports Investments, recientemente creada en el seno de CR7 SA para reagrupar el conjunto de sus activos en la industria deportiva.

“Espero trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club”, proclamó el cinco veces ganador del Balón de Oro, citado en el comunicado. El Almería ocupa el tercer puesto en la clasificación de la segunda división española, a un punto de la zona de ascenso directo a LaLiga.

El presente deportivo de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, quien milita actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, sigue preparando su futuro para el momento en que cuelgue las botas a través de inversiones en sectores como la hostelería, salud, bienestar y medios de comunicación.

De 41 años, el delantero portugués participará el próximo verano en su sexta Copa del Mundo. En dicho torneo su selección será rival de Colombia en la fase grupos. También se medirá con Uzbekistán y el vencedor de una de las repescas intercontinentales en esa ronda.

En la presente campaña, Ronaldo ha tenido bastante continuidad con Al-Nassr, líder del campeonato saudí. El club de Riad es también un serio candidato en la Champions asiática. Registra hasta el momento 22 goles y cuatro asistencias en 25 presencias.

Cristiano, a nivel personal, tiene además el objetivo de lograr los 1.000 goles oficiales. Por lo pronto la cuenta llegó a 965 tras el tanto que registró este miércoles en la victoria 5-0 sobre Al-Najma. Se estima que llegará a los cuatro digitos, en caso de mantener ese ritmo de conversión, el año entrante.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

la SEDE

Cristiano Ronaldo

Arabia Saudita

Al Nassr

UD Almería

CR7

Cristiano

Ronaldo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.