Estas son las cuentas de Colombia para clasificar al Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026

La selección de Colombia llega a la última fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 con la posibilidad de clasificar al Mundial de Polonia 2026 dependiendo de sí misma. Es un escenario ideal para las dirigidas por Carlos Paniagua tras un arranque negativo en el hexagonal final.

Lugeo de vencer 2-0 a Venezuela en la cuarta fecha, con goles de Marian Sterling e Isabella Díaz, la tricolor repuso el rumbo y sumó cuatro puntos y ocupa temporalmente el tercer lugar, empatada con Argentina y Paraguay, pero con mejor diferencia de gol.

La tabla muestra a Brasil y Ecuador ya clasificadas con 10 y 8 puntos, respectivamente. Colombia, Argentina y Paraguay están iguales con 4 unidades y con saldos de gol distintos, mientras que Venezuela cierra con dos puntos. El orden de la clasificación se definirá en la última jornada el próximo sábado.

El equipo de todos tendrá como rival a Argentina en esa jornada definitiva. Si gana, la tricolor confirmará su clasificación automáticamente sin depender de otros resultados. Un triunfo le daría un total siete puntos, escenario que la volvería inalcanzable para Venezuela y el seleccionado albiceleste.

¿Qué pasa si Colombia no le gana a Argentina?

Si Colombia no pasa del empate con Argentina, la clasificación dependerá de otros resultados, aunque igual el escenario le es favorable a las dirigidas por Carlos Paniagua. En ese caso la tricolor necesitaría que Paraguay no venza a Ecuador y que Venezuela no le gane a Brasil por más de cuatro goles de diferencia. Ese escenario es muy poco probable.

En el caso de que el equipo de todos pierda con Argentina, las opciones se complican. Ese escenario haría que la albiceleste supere al combinado nacional en puntos y lo dejaría a merced de lo que pase entre Ecuador y Paraguay. Si la albirroja suma en ese escenario, Colombia se quedaría sin boleto rumbo a Polonia.

El duelo entre Brasil y Venezuela también impacta la tabla. Si Venezuela gana, la selección vinotinto llegaría a cinco puntos, complicando a Colombia si no gana. En ese escenario, Venezuela superaría a la tricolor por diferencia de puntos y de gol, desplazando a Colombia fuera de la zona de clasificación directa.

Pase lo que pase se sabe que en esta última jornada del hexagonal final habrá tensión. La tricolor sabe que un triunfo la clasifica sin necesidad de hacer cuentas, mientras que un empate o una derrota la dejarían pendiente de otros resultados y de la diferencia de goles.

Así quedó la tabla del Sudamericano Femenino Sub-20 tras la victoria de Colombia sobre Venezuela (2-0):

