Cristiano Ronaldo dice adiós: el Mundial de 2026 será el último para él

¡Fin de una era! La estrella del fútbol portugués Cristiano Ronaldo aseguró este martes que el Mundial de 2026, que disputará con 41 años, será “seguro” el último de su carrera.

“Definitivamente sí”, respondió el actual delantero del Al Nassr cuando se le consultó si el próximo Mundial será el último. “Tendré 41 años y creo que será el momento” de retirarse, dijo en un foro sobre turismo en Arabia Saudita.

“Uno o dos años más”

El portugués también habló sobre su retiro como profesional, asegurando que el momento de colgar los guayos está cerca: “Seamos honestos, cuando digo pronto, probablemente signifique uno o dos años más”, dijo el cinco veces ganador del Balón de Oro, quien tuvo su primera participación mundialista en Alemania 2006.

Reconoció, además, que “cuando uno llega a cierta edad, empieza a contar los meses rápidamente”, aunque insistió en que se encuentra en un buen momento de forma, sigue marcando goles y que está disfrutando con el Al Nassr y con la selección de Portugal.

“En el fútbol, ​​intento disfrutar de los goles. Como sabes, tengo 40 años e intento disfrutar del momento y seguir. Mi cuerpo está en buen estado, creo. En cuanto a mi desempeño en la selección nacional marco goles y ayudo al equipo. Quiero ganar títulos. Esta es mi vida“, afirmó CR7, que se está acercando a la marca de mil goles oficiales, pues ya lleva 953 tantos en su cuenta.

Portugal, por la clasificación

Portugal aún no está clasificado para el Mundial 2026, pero podría lograrlo si vence a Irlanda este jueves.

Ronaldo no le ha podido dar aún a Portugal un título mundialista y lo más cerca que estuvo fue en 2006, cuando la selección lusa perdió en semifinales contra Francia.

Una figura en Arabia Saudita

Tras una exitosa carrera en Europa, especialmente en Manchester United y Real Madrid, Ronaldo fichó por el Al-Nassr en 2023, iniciando un movimiento de grandes figuras al fútbol saudita para jugar en el país que será la sede del Mundial 2034.

Impulsado por el príncipe heredero y líder de facto del reino, Mohammed bin Salmán, el plan de reformas Visión 2030 tiene como objetivo abrir el país y diversificar su economía, que depende en gran medida del petróleo.

El deporte ocupa un lugar destacado en esta estrategia, aunque los críticos con el reino denuncian que la monarquía saudita blanquea sus políticas a través de la organización de grandes eventos deportivos.

