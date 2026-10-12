Colombia vs. Venezuela: fecha, hora y dónde ver el segundo amistoso de la selección femenina

El equipo dirigido por Angelo Marsiglia buscará aprovechar este encuentro para probar variantes tácticas y darles minutos…

La selección femenina de Colombia volverá a enfrentarse con Venezuela este martes 13 de octubre, en el segundo amistoso entre ambos equipos durante la fecha FIFA. El compromiso se disputará a las 4:00 p. m., hora colombiana , en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol, ubicado en Isla Margarita. El partido se podrá ver a través del perfil de YouTube de la Federación Venezolana de Fútbol.

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El equipo dirigido por Angelo Marsiglia buscará aprovechar este encuentro para probar variantes tácticas y darles minutos a las futbolistas que no tuvieron participación en el primer compromiso. La convocatoria de Colombia se mantiene sin novedades, con nombres como el de Luisa Agudelo, arquera que fue protagonista con la selección Sub-20 que terminó en el tercer puesto del Mundial de la categoría.

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¡𝗠𝗮𝗻̃𝗮𝗻𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗲𝘀!



🆚 🇻🇪

🗓 Martes 13 de octubre

🕞 4:00 pm (hora COL)

🏟 Centro Nacional de Alto Rendimiento, Isla de Margarita (Venezuela)

🏆 Amistoso Internacional:#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/tBGU6Ao1uB — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 12, 2026

Colombia buscará repetir la victoria ante Venezuela

La tricolor llega a este encuentro después de vencer 1-0 a Venezuela el pasado 10 de octubre, en el primer amistoso de esta doble jornada. Ingrid Guerra marcó el único tanto del partido al minuto 67, tras una asistencia de Manuela Vanegas.

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Durante el inicio de ese compromiso, el conjunto venezolano ejerció una presión alta y generó peligro con intervenciones de Deyna Castellanos. Colombia tuvo dificultades para concretar sus aproximaciones, pero encontró la ventaja en el segundo tiempo gracias a la definición de Guerra. En ese encuentro, Marsiglia alineó a Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Stefanía Perlaza, Jorelyn Carabalí y Manuela Vanegas; Marcela Restrepo, Lorena Bedoya y Mariana Muñoz; Manuela Paví, Ingrid Guerra y Gisela Robledo.

Para el segundo duelo, el seleccionador colombiano tendrá la posibilidad de evaluar otras alternativas y observar a las jugadoras que no participaron en el primer partido, en una fecha FIFA que hace parte de la preparación del equipo para sus próximos retos internacionales.

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Venezuela prepara el repechaje al Mundial Femenino 2027

Mientras Colombia ya tiene asegurada su clasificación al Mundial Femenino de Brasil 2027, después de conquistar la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, Venezuela afronta estos amistosos como parte de su preparación para el torneo de repechaje que entrega cupos a la cita orbital.

El conjunto venezolano, además, tendrá una baja importante para este segundo compromiso. La centrocampista Bárbara Martínez sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el primer encuentro contra Colombia y deberá someterse a una intervención quirúrgica.

El amistoso será una nueva oportunidad para que ambos seleccionados ajusten detalles, aunque con objetivos diferentes: Colombia buscará consolidar alternativas para su proceso mundialista, mientras Venezuela intentará llegar en mejores condiciones a la disputa por un lugar en Brasil 2027.

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Australia, el próximo reto de la selección femenina de Colombia

Después de los dos partidos frente a Venezuela, la tricolor tendrá otros compromisos internacionales en la última fecha FIFA de 2026. Colombia se medirá con Australia en dos encuentros programados para el 28 de noviembre, en Canberra, y el 2 de diciembre, en Geelong.

Estos partidos representarán una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico evalúe el rendimiento de sus convocadas y continúe preparando al equipo de cara al Mundial Femenino de 2027.

¿Cuándo juega Colombia vs. Venezuela femenino?

Partido: Colombia vs. Venezuela.

Colombia vs. Venezuela. Fecha: martes 13 de octubre de 2026.

martes 13 de octubre de 2026. Hora: 4:00 p. m. (hora de Colombia).

4:00 p. m. (hora de Colombia). Estadio: Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol, Isla Margarita.

Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol, Isla Margarita. Dónde ver: canal de YouTube de la Federación Venezolana de Fútbol.

canal de YouTube de la Federación Venezolana de Fútbol. Competición: partido amistoso internacional.

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