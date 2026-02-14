¿Se irá Lorenzo de la selección después del Mundial 2026? Importante club estaría interesado

Desde Argentina, surgió la información de que Juan Román Riquelme tendría entre sus candidatos al estratega para dirigir a Boca Juniors. Foto: EFE - JOHN G. MABANGLO

A pocos meses de la cita mundialista de la selección de Colombia, surgió una información que podría darle fin al proceso de Néstor Lorenzo a partir del segundo semestre. Juan Román Riquelme tendría en la mira al entrenador argentino como candidato para dirigir a Boca Juniors una vez finalice la Copa del Mundo.

La información fue divulgada por el periodista Roberto Leto en DSports, quien aseguró que el actual presidente del club xeneize valora el proceso que el entrenador argentino ha liderado al frente de la selección tricolor.

En Boca la discusión sobre el rumbo deportivo está instalada. El comienzo de la temporada en la Liga Profesional Argentina ha dejado dudas y el cargo de Claudio Úbeda, que en principio es un interinato tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, no aparece blindado.

Según lo expuesto en Argentina, Riquelme aprecia el perfil del entrenador por dos razones centrales: su identificación con el club y los resultados obtenidos con Colombia. Lorenzo es hincha confeso de Boca y en 1996 vistió su camiseta, experiencia que lo conecta emocionalmente con la institución.

El obstáculo, por ahora, es contractual. El técnico tiene vínculo con la Federación Colombiana de Fútbol hasta el final de la participación de la selección en la próxima Copa del Mundo. Cualquier movimiento formal solo podría evaluarse después de esa instancia.

Los números de Lorenzo en Colombia

Desde que asumió el cargo en 2022, Lorenzo ha dirigido 42 partidos con la selección de Colombia. El balance arroja un registro de 26 victorias, 11 empates y apenas cinco derrotas. Dentro de ese recorrido logró un invicto de 27 compromisos, racha que se interrumpió en la final de la Copa América 2024, cuando Colombia cayó 1-0 frente a la selección de Argentina.

Más allá de los resultados puntuales, el proceso incluyó la clasificación a una nueva Copa del Mundo y la disputa de una final continental, hitos que consolidaron su gestión.

En cuanto a su experiencia en clubes, Lorenzo tuvo un paso por el fútbol peruano al frente de Melgar, donde dirigió 63 partidos con un saldo de 35 triunfos, 12 empates y 16 derrotas. Esa etapa fue la antesala de su llegada al seleccionado colombiano.

Un futuro que se definirá tras el Mundial

Por ahora, el entrenador está enfocado en el desafío mundialista. En declaraciones recientes ha insistido en la importancia del trabajo colectivo y en la convicción que le genera el grupo. El proyecto deportivo de la selección atraviesa su momento más exigente y cualquier conversación sobre su continuidad quedará supeditada al balance posterior al torneo.

Después del Mundial, Lorenzo deberá reunirse con la dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol para evaluar el ciclo que completaría cuatro años. Ese escenario abrirá la puerta a decisiones estructurales sobre el futuro del banquillo tricolor.

Mientras tanto, la versión que lo vincula con Boca instala un interrogante inevitable: ¿podrá Colombia retener al técnico que la devolvió a una final continental y a la Copa del Mundo? La respuesta dependerá de tiempos, resultados y de la capacidad de seducción que ejerza el club argentino.

