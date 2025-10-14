Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de las eliminatorias

Cristiano Ronaldo le marcó un doblete a Hungría en las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: EFE - TIAGO PETINGA

Cristiano Ronaldo volvió a escribir su nombre en los libros de historia con un doblete en el empate 2-2 entre Portugal y Hungría. El capitán luso se convirtió este martes en el máximo goleador histórico de las eliminatorias mundialistas.

El experimentado delantero del Al-Nassr saudí alcanzó los 41 goles, dos más que el guatemalteco Carlos Ruiz (39), con quien compartió durante un par de semanas el primer lugar. El podio de ese listado lo completa el argentino Lionel Messi, con 36.

El partido no empezó bien para los locales el estadio José Alvalade de Lisboa. Apenas a los seis minutos, el defensor Attila Szalai silenció a la afición portuguesa al anticiparse en el segundo palo y cabecear un tiro de esquina ejecutado por Dominik Szoboszlai.

Hungría sorprendió, pero el poderío ofensivo portugués no tardó en imponerse. Con el paso de los minutos, los dirigidos por Roberto Martínez se adueñaron de la pelota, encerraron al rival y comenzaron a generar peligro constante sobre el arco de Peter Gulácsi.

El empate llegó al minuto 20, cuando Nelson Semedo se infiltró en el área y lanzó un pase rastrero que Cristiano Ronaldo empujó dentro del área chica. para decretar la igualdad y, al mismo tiempo, el gol número 40 del astro en eliminatorias mundialistas.

Antes del descanso, el delantero del Al-Nassr volvió a aparecer. Esta vez, Nuno Mendes envió un centro preciso desde la banda izquierda y Ronaldo, de primera intención, definió con su sello inconfundible para poner el 2-1. Con ese segundo gol, estiró su récord en eliminatorias a 41 anotaciones.

Sin embargo, la alegría portuguesa no fue completa. Cuando el partido agonizaba y los locales ya saboreaban la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Daniel Lukacs filtró un balón perfecto y Szoboszlai aprovechó para poner el 2-2 definitivo.

El tanto húngaro obligará a Portugal a esperar hasta noviembre para asegurar su boleto mundialista. Cristiano y compañía apenas necesitan sumar dos puntos en la próxima doble fecha para sellar el boleto rumbo a la máxima cita, que sería la novena de su historia.

