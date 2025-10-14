Las bajas sensibles de Argentina y Colombia para la semifinal del Mundial Sub-20

Néiser Villarreal durante el partido entre España y Colombia, correspondiente a los cuartos de final el Mundial Sub-20. Foto: EFE - Benjamín Hernández

La selección de Colombia tiene este miércoles una cita con la historia. La tricolor enfrenta a Argentina en las semifinales de la Copa del Mundo Sub-20. En esa misma jornada también se conocerá el nombre del otro finalista, que se define entre Marruecos y Francia

El equipo de todos, bajo el mando de César Torres, tiene la posibilidad de lograr su mejor participación en el certamen en caso de vencer a la albiceleste. Si lo consigue, sería la primera vez que el combinado nacional disputa la final de un torneo FIFA en la rama masculina.

La jornada puede ser histórica pero, por desgracia para el equipo colombiano, su principal figura no estará disponible en este encuentro. Néiser Villarreal, uno de los máximos artilleros de esta cita orbital juvenil con cinco anotaciones, cumplirá su sanción en el duelo de este miércoles.

El atacante nariñense fue amonestado en el partido contra España, y como en otro partido también vio la amarilla -el de octavos de final ante Sudáfrica-, no podrá decir presente en el duelo clave frente a Argentina, lo cual supone una dura baja para el plantel.

Tampoco verá acción otro futbolista surgido en Millonarios, el lateral derecho Carlos Sarabia, por la misma razón que Villarreal. El defensor samario, a quien también le mostraron una tarjeta en la victoria del pasado sábado, ya había recibido otra en la fase de grupos.

Las bajas de Argentina

Así como Colombia no podrá contar con su plantel completo, Argentina también presenta bajas sensibles. Tres futbolistas que habían sido habituales a lo largo de este torneo no podrán estar bajo las órdenes de Diego Placente a la hora de enfrentar a la tricolor.

El extremo diestro Maher Carrizo, autor de uno de los goles del triunfo ante México en los cuartos de final (2-0), no podrá ser de la partida por acumulación de tarjetas amarillas. Su ausencia es la única que se debe a un motivo disciplinario.

Álvaro Montoro, volante ofensivo, sufrió una fractura de clavícula en el choque de octavos de final frente a Nigeria, y su recuperación tomará semanas. En tanto, Valente Pierani, pieza fija en la zaga argentina, se lesionó la rodilla ante México y quedará marginado por el resto del torneo.

A pesar de tener ausencias sensibles, tanto Argentina como Colombia tienen la ilusión de meterse en la gran final de la cita orbital juvenil que se disputa en Chile. La pelea por ese boleto arrancará a las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional de Santiago.

