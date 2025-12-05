¿Cuál es el grupo de Colombia en el Mundial 2026? Confirmados los rivales y el fixture

James Rodríguez, capitán de la selección de Colombia. Foto: EFE - Giorgio Viera

Colombia ya conoce a sus rivales para el Mundial de 2026 que se hará en Estados Unidos, México y Canadá, luego de un sorteo que definió el camino inicial de cada selección.

Con el panorama del grupo completamente claro, el equipo de Néstor Lorenzo puede empezar a planificar su preparación y estudiar a fondo a sus contendientes, a la espera únicamente del calendario oficial para saber cuándo y dónde enfrentará cada partido.

Así será el grupo de Colombia, la zona K

Colombia quedó ubicada en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje FIFA 1*, una llave que todavía no tiene dueño, pero que será decisiva para completar el cuadro. Es un grupo exigente, pero cómodo: Portugal, que llega con una base consolidada de estrellas, es el más difícil. Uzbekistán es una selección de crecimiento sostenido en Asia y el cupo restante podría añadir un rival con un estilo muy distinto según quién logre clasificarse.

Ese repechaje internacional tiene un camino particular. Primero se disputará una semifinal entre Nueva Caledonia y Jamaica, y el ganador de ese partido enfrentará luego a la selección de RD Congo, que espera directamente en la final del repechaje. El vencedor de esa última llave obtendrá el boleto al Mundial y ocupará el puesto de FIFA 1* en el grupo de Colombia, completando así uno de los grupos más diversos del torneo.

¿Cuándo se sabe el calendario completo?

Aunque los grupos del Mundial ya quedaron definidos y Colombia conoce a sus rivales, el calendario todavía no está listo.

La FIFA publicará el fixture completo este sábado, después de ajustar la programación según criterios logísticos: desde el clima esperado en cada sede hasta la disponibilidad de los estadios y los horarios más convenientes para la audiencia global.

El fixture posible de Colombia en la Copa del Mundo

Colombia debutará contra Uzbekistán el 17 de junio, en un partido que podría disputarse en Houston o en Ciudad de México, según la asignación final de sedes que confirmará la FIFA.

En la segunda fecha, el 23 de junio, enfrentará al ganador del repechaje, duelo programado para Guadalajara o nuevamente Houston.

El cierre de la fase de grupos, el 27 de junio, será ante Portugal, en un escenario de gran aforo y visibilidad internacional: Miami o Atlanta aparecen como las opciones principales para ese tercer partido. Todo dependerá de lo que defina FIFA.

¿Cuándo empieza el Mundial de la FIFA? Las fechas de la Copa del Mundo

La Copa Mundial de Fútbol de 2026 comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, con un hito histórico: el partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, que se convierte así en el primer escenario del planeta en albergar tres aperturas mundialistas tras 1970 y 1986.

Así fueron los grupos de Colombia en los anteriores mundiales

A lo largo de su historia mundialista, Colombia ha compartido grupos exigentes y de estilos muy distintos. En Chile 1962, su debut, enfrentó a Uruguay, la Unión Soviética y Yugoslavia, una zona durísima que terminó con eliminación en primera fase. Algo similar ocurrió en Estados Unidos 1994, cuando compartió grupo con la anfitriona Estados Unidos, con la talentosa Rumania de Hagi y con Suiza, sin poder avanzar. En Francia 1998, el sorteo volvió a ser complejo: Túnez, Rumania e Inglaterra conformaron un cuadro que dejó a la selección nuevamente sin superar la fase inicial.

Las mejores actuaciones llegaron en los últimos ciclos. Antes, en Italia 1990, Colombia integró un grupo con la poderosa Alemania Federal, Emiratos Árabes Unidos y Yugoslavia, y logró avanzar a octavos por primera vez, instancia en la que cayó ante Camerún. Más de dos décadas después, en Brasil 2014, vivió su mejor campaña: lideró su zona frente a Grecia, Costa de Marfil y Japón, y alcanzó los cuartos de final antes de despedirse contra el local.

Finalmente, en Rusia 2018, Colombia compartió grupo con Japón, Polonia y Senegal, clasificando a octavos de final en un grupo muy parejo. Allí se encontró con Inglaterra, contra la que quedó eliminada en una serie dramática que terminó en tanda de penales.

