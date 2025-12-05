¿Cuándo se sabe el calendario oficial de colombia en el Mundial?: hora y dónde ver

Luis Díaz, jugadorde la selección de Colombia. Foto: EFE - Angel Colmenares

La selección de Colombia ya conoció, este viernes 5 de diciembre, su zona en el Mundial de la FIFA 2026. El combinado nacional quedó ubicado en el Grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del Repechaje FIFA 1 (Jamaica, Nueva Caledonia o la República Democrática del Congo). Ahora, lo que viene para la tricolor es conocer las fechas de sus partidos en la fase de grupos.

El próximo sábado 6 de diciembre, la FIFA publicará el calendario oficial con sedes y horarios de los 104 partidos del torneo. La publicación será a partir de las 12:00 p. m., hora de Colombia, mediante una transmisión global en vivo desde Washington D.C..

Por ahora, lo que se conoce son los posibles escenarios de los partidos de la selección de Colombia. La primera fecha podría disputarse en Ciudad de México o Houston; la segunda, en Guadalajara o Houston; y la tercera, que probablemente será contra Portugal, en Atlanta o Miami.

El anuncio estará encabezado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien estará acompañado por varias Leyendas de la FIFA y representantes de los 42 equipos ya clasificados, además de delegaciones de selecciones que aún buscan un cupo a través del repechaje.

Durante la transmisión, no solo se confirmará el calendario completo de la fase de grupos, sino también los estadios y horarios de cada partido. Además, habrá análisis de referentes del fútbol, reacciones al sorteo realizado el día anterior y la explicación del proceso de asignación de partidos.

La programación busca ofrecer las mejores condiciones posibles para selecciones y aficionados, permitiendo que los hinchas puedan ver a sus equipos en vivo dentro de sus zonas horarias cuando sea posible.

La transmisión podrá seguirse en tiempo real a través de las plataformas oficiales de la FIFA, como FIFA.com y el canal de YouTube del organismo. Sin embargo, el calendario no quedará completamente cerrado, la versión definitiva será publicada en marzo, cuando se definan las últimas seis plazas que saldrán de los torneos clasificatorios.

Con tres países anfitriones (Estados Unidos, Canadá y México), 16 ciudades sede y casi dos millones de boletos ya vendidos, la presentación del calendario será clave para anticiparnos al campeonato que promete ser el Mundial más grande de la historia. A partir del sábado, millones de hinchas —incluidos los colombianos— podrán comenzar a planificar su travesía rumbo a la cita orbital de 2026.

Fecha: sábado 6 de diciembre

Hora: 12:00 p. m (hora de Colombia)

Lugar: Washington D. C.

TV: YouTue FIFA o FIFA.COM

