¿Cuándo, dónde y a qué hora ver The Best, los premios entregados por la FIFA?

The Best FIFA es un premio entregado por el máximo órgano rector del fútbol desde 2016. Durante la velada, también se dan otros 12 galardones en categorías masculinas y femeninas.

Las estatuillas, otorgadas anualmente, premian a los mejores jugadores y jugadoras durante un año natural, distinguiéndose de la gala del Balón de Oro desde la ruptura entre la revista France Football y la FIFA en 2015.

¿A qué hora y dónde ver The Best 2025?

Lugar : Doha, Catar

Fecha : martes 16 de diciembre

Hora : 12:00 p. m.

Transmisión: FIFA+

¿Quiénes son los nominados a The Best 2025?

Mejor jugador

Ousmane Dembélé (francés)

Achraf Hakimi (marroquí)

Harry Kane (inglés)

Kylian Mbappé (francés)

Nuno Mendes (portugués)

Cole Palmer (inglés)

Pedri (español)

Raphinha (brasileño)

Mohamed Salah (egipcio)

Vitinha (portugués)

Lamine Yamal (español)

Mejor jugadora

Sandy Baltimore (francesa)

Nathalie Björn (sueca)

Aitana Bonmatí (española)

Lucy Bronze (inglesa)

Mariona Caldentey (española)

Temwa Chawinga (malauí)

Kadidiatou Diani (francesa)

Melchie Dumornay (haitiana)

Patri Guijarro (española)

Lindsey Heaps (estadounidense)

Lauren James (inglesa)

Chloe Kelly (inglesa)

Ewa Pajor (polaca)

Clàudia Pina (española)

Alexia Putellas (española)

Alessia Russo (inglesa)

Leah Williamson (inglesa)

Mejor entrenador masculino del año

Javier Aguirre (selección de México)

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis Enrique (París Saint-Germain)

Hansi Flick (FC Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea FC)

Roberto Martínez (selección de Portugal)

Arne Slot (Liverpool)

Mejor entrenador femenino del año

Sonia Bompastor (Chelsea FC)

Jonatan Giráldez (Olympique de Lyon)

Seb Hines (Orlando Pride)

Renée Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (selección femenina de Inglaterra)

Mejor arquero del año

Alisson Becker

Thibaut Courtois

Gianluigi Donnarumma

Emiliano Martínez

Manuel Neuer

David Raya

Yann Sommer

Wojciech Szczęsny

Mejor arquera del año

Ann-Katrin Berger

Cata Coll

Christiane Endler

Hannah Hampton

Anna Moorhouse

Chiamaka Nnadozie

Phallon Tullis-Joyce

Premio a la afición del año

Alejandro Ciganotto; Manolo “el del Bombo”

Aficionados del Zakho (IRQ).

Premio Puskás al mejor gol del año

Alerrandro

Alessandro Deiola

Pedro de la Vega

Santiago Montiel

Amr Nasser

Carlos Orrantía

Lucas Ribeiro

Declan Rice

Rizky Ridho

Kévin Rodrigues

Lamine Yamal.

Premio Marta 2025

Jordyn Bugg

Mariona Caldentey

Ashley Cheatley

Kyra Cooney-Cross

Jon Ryong-jong

Marta

Vivianne Miedema

Kishi Núñez

Lizbeth Ovalle

Ally Sentnor

Khadija Shaw

