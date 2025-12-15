Logo El Espectador
¿Cuándo, dónde y a qué hora ver The Best, los premios entregados por la FIFA?

Ousmane Dembélé, campeón de la UEFA Champions League 2024/25, parte como el principal favorito para llevarse el galardón.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
15 de diciembre de 2025 - 02:03 p. m.
Vinicius Jr., jugador del Real Madrid y de la selección nacional de Brasil, es el más reciente ganador del premio The Best de la FIFA.
Foto: FIFA/EFE - Serhat Akin/FIFA
The Best FIFA es un premio entregado por el máximo órgano rector del fútbol desde 2016. Durante la velada, también se dan otros 12 galardones en categorías masculinas y femeninas.

Las estatuillas, otorgadas anualmente, premian a los mejores jugadores y jugadoras durante un año natural, distinguiéndose de la gala del Balón de Oro desde la ruptura entre la revista France Football y la FIFA en 2015.

¿A qué hora y dónde ver The Best 2025?

  • Lugar: Doha, Catar
  • Fecha: martes 16 de diciembre
  • Hora: 12:00 p. m.
  • Transmisión: FIFA+

¿Quiénes son los nominados a The Best 2025?

Mejor jugador

  • Ousmane Dembélé (francés)
  • Achraf Hakimi (marroquí)
  • Harry Kane (inglés)
  • Kylian Mbappé (francés)
  • Nuno Mendes (portugués)
  • Cole Palmer (inglés)
  • Pedri (español)
  • Raphinha (brasileño)
  • Mohamed Salah (egipcio)
  • Vitinha (portugués)
  • Lamine Yamal (español)

Mejor jugadora

  • Sandy Baltimore (francesa)
  • Nathalie Björn (sueca)
  • Aitana Bonmatí (española)
  • Lucy Bronze (inglesa)
  • Mariona Caldentey (española)
  • Temwa Chawinga (malauí)
  • Kadidiatou Diani (francesa)
  • Melchie Dumornay (haitiana)
  • Patri Guijarro (española)
  • Lindsey Heaps (estadounidense)
  • Lauren James (inglesa)
  • Chloe Kelly (inglesa)
  • Ewa Pajor (polaca)
  • Clàudia Pina (española)
  • Alexia Putellas (española)
  • Alessia Russo (inglesa)
  • Leah Williamson (inglesa)

Mejor entrenador masculino del año

  • Javier Aguirre (selección de México)
  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis Enrique (París Saint-Germain)
  • Hansi Flick (FC Barcelona)
  • Enzo Maresca (Chelsea FC)
  • Roberto Martínez (selección de Portugal)
  • Arne Slot (Liverpool)

Mejor entrenador femenino del año

  • Sonia Bompastor (Chelsea FC)
  • Jonatan Giráldez (Olympique de Lyon)
  • Seb Hines (Orlando Pride)
  • Renée Slegers (Arsenal)
  • Sarina Wiegman (selección femenina de Inglaterra)

Mejor arquero del año

  • Alisson Becker
  • Thibaut Courtois
  • Gianluigi Donnarumma
  • Emiliano Martínez
  • Manuel Neuer
  • David Raya
  • Yann Sommer
  • Wojciech Szczęsny

Mejor arquera del año

  • Ann-Katrin Berger
  • Cata Coll
  • Christiane Endler
  • Hannah Hampton
  • Anna Moorhouse
  • Chiamaka Nnadozie
  • Phallon Tullis-Joyce

Premio a la afición del año

  • Alejandro Ciganotto; Manolo “el del Bombo” 
  • Aficionados del Zakho (IRQ).

Premio Puskás al mejor gol del año

  • Alerrandro
  • Alessandro Deiola
  • Pedro de la Vega
  • Santiago Montiel
  • Amr Nasser
  • Carlos Orrantía
  • Lucas Ribeiro
  • Declan Rice
  • Rizky Ridho
  • Kévin Rodrigues
  • Lamine Yamal.

Premio Marta 2025

  • Jordyn Bugg
  • Mariona Caldentey
  • Ashley Cheatley
  • Kyra Cooney-Cross
  • Jon Ryong-jong
  • Marta
  • Vivianne Miedema
  • Kishi Núñez
  • Lizbeth Ovalle
  • Ally Sentnor
  • Khadija Shaw

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

