Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Luego de su doblete con el Sporting de Lisboa, Luis Suárez es el goleador en Portugal

De mantener este ritmo goleador durante lo que resta de la temporada europea, lo más probable es que el samario haga parte de la lista de los 26 convocados de Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
15 de diciembre de 2025 - 11:55 a. m.
Luis Javier Suárez llegó a 11 goles en la presente temporada de la liga de Portugal.
Luis Javier Suárez llegó a 11 goles en la presente temporada de la liga de Portugal.
Foto: AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El colombiano Luis Suárez mantiene su buen presente en el Sporting de Lisboa. Sus dos goles frente al AVS de la liga de Portugal lo confirman. El equipo ganó 6-0 y ocupa la segunda plaza de la tabla de posiciones a apenas dos puntos del Porto.

Con este doblete, Suárez acumuló 11 tantos en la primera división del fútbol luso y 14 en toda la temporada. Hasta el momento, estos números le permiten al delantero de 28 años liderar la tablar de goleadores en el país ibérico.

Vínculos relacionados

¿Miguel Borja cambia de vereda y se va a Boca Juniors? Esto se sabe
¡Tropezón en casa! Sin Luis Díaz, Bayern Múnich salvó un empate en la Bundesliga: video
Con doblete de Haaland, Man. City ganó y mete presión: así quedó la tabla en la Premier

Luis Suárez se mantuvo en el campo de juego por 73 minutos, pero tan solo necesitó 53 para marcar las dos dianas que abrieron el marcador. Sus compañeros Maximiliano Araujo y Geny Catamo también marcaron por duplicado para completar el 6-0 final.

A pesar de ocupar el último lugar de la liga portuguesa, el AVS cuenta con uno de los talentos más jóvenes del fútbol colombiano, Óscar Perea. El juvenil de 20 años llegó al club luso para la actual temporada luego de un cesión desde el Estrasburgo y el tercer puesto en el Mundial Sub-20 celebrado este año en Chile.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Suárez?

Este jueves 18 de diciembre de 2025, el Sporting de Lisboa volverá a la acción; esta vez por la Copa de Portugal y frente al Santa Clara. Casi una semana después, Suárez saltará al campo de nuevo contra el Guimarães en busca de seguir en lo más alto de la liga.

Finalmente, Rio Ave será el último rival del equipo de Luis Suárez este año. Será el domingo 28 de diciembre a las 3:30 p. m. por la fecha 16 de la primera división portuguesa.

Habrá que esperar si el jugador samario puede continuar con su ritmo goleador en Portugal y mantenerse cerca del radar de Néstor Lorenzo, director técnico de la selección de Colombia. Seguramente los cuatro goles de Suárez frente a Venezuela en la última fecha de la Eliminatorias Sudamericanas lo pusieron por delante de otros delanteros, pero no le aseguraron un puesto en la Copa del Mundo 2026.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Luis Suárez

Sporting de Lisboa

liga de Portugal

Néstor Lorenzo

Selección de Colombia

Selección Colombia

Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa del Mundo 2026

Mundial 2026

Colombia en el Mundial

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.