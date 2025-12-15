Luego de su doblete con el Sporting de Lisboa, Luis Suárez es el goleador en Portugal

Luis Javier Suárez llegó a 11 goles en la presente temporada de la liga de Portugal. Foto: AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA

El colombiano Luis Suárez mantiene su buen presente en el Sporting de Lisboa. Sus dos goles frente al AVS de la liga de Portugal lo confirman. El equipo ganó 6-0 y ocupa la segunda plaza de la tabla de posiciones a apenas dos puntos del Porto.

Con este doblete, Suárez acumuló 11 tantos en la primera división del fútbol luso y 14 en toda la temporada. Hasta el momento, estos números le permiten al delantero de 28 años liderar la tablar de goleadores en el país ibérico.

Luis Suárez se mantuvo en el campo de juego por 73 minutos, pero tan solo necesitó 53 para marcar las dos dianas que abrieron el marcador. Sus compañeros Maximiliano Araujo y Geny Catamo también marcaron por duplicado para completar el 6-0 final.

A pesar de ocupar el último lugar de la liga portuguesa, el AVS cuenta con uno de los talentos más jóvenes del fútbol colombiano, Óscar Perea. El juvenil de 20 años llegó al club luso para la actual temporada luego de un cesión desde el Estrasburgo y el tercer puesto en el Mundial Sub-20 celebrado este año en Chile.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Suárez?

Este jueves 18 de diciembre de 2025, el Sporting de Lisboa volverá a la acción; esta vez por la Copa de Portugal y frente al Santa Clara. Casi una semana después, Suárez saltará al campo de nuevo contra el Guimarães en busca de seguir en lo más alto de la liga.

Finalmente, Rio Ave será el último rival del equipo de Luis Suárez este año. Será el domingo 28 de diciembre a las 3:30 p. m. por la fecha 16 de la primera división portuguesa.

Habrá que esperar si el jugador samario puede continuar con su ritmo goleador en Portugal y mantenerse cerca del radar de Néstor Lorenzo, director técnico de la selección de Colombia. Seguramente los cuatro goles de Suárez frente a Venezuela en la última fecha de la Eliminatorias Sudamericanas lo pusieron por delante de otros delanteros, pero no le aseguraron un puesto en la Copa del Mundo 2026.

