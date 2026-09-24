Partido de despedida de Lionel Messi: ¿cuándo será su adiós de la selección de Argentina?

El partido de despedida de Lionel Messi, que durante más de dos décadas construyó su legado con la selección de Argentina, se está llevando la atención tanto en el país del sur del contiente como en el resto del mundo. El próximo martes 6 de octubre, el capitán jugará por última vez con la camiseta albiceleste en un amistoso contra Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires. La fecha está confirmada, pero todavía no hay una hora oficial para el comienzo del encuentro.

Será una noche construida alrededor de Messi. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, anunció que, después de conversar con Lionel Scaloni, invitaron al futbolista de 39 años a volver una última vez al equipo después de anunciar su retiro internacional. Messi aceptó y, además, la AFA convocó para la celebración a todos los jugadores que fueron campeones del mundo junto a él en Catar 2022, acompañados por sus familias. Tapia definió la cita como “el último tango” del capitán.

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"El último tango tenía que ser en Argentina"



El video que publicó la AFA por la despedida de Lionel Messi. El último partido del capitán será el martes 6 de octubre en el estadio de River Plate. pic.twitter.com/3lircca4rD — Corta (@somoscorta) September 16, 2026

Messi no participará de los dos primeros amistosos de Argentina en esta ventana internacional. El equipo de Scaloni recibirá primero a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, y después enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el Monumental. El ‘10’ fue citado específicamente para incorporarse de cara al último compromiso, contra Benín, que servirá como cierre oficial de su trayectoria con la selección.

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La AFA también preparó detalles especiales para la ocasión. Messi utilizará una camiseta conmemorativa que él mismo presentó en sus redes sociales bajo la frase “Una camiseta para toda la vida”. La prenda conserva elementos de la tradicional albiceleste, pero incorpora detalles dorados y, en la espalda, su apellido y el número 10 acompañados por un gran Sol de Mayo. Será, salvo un cambio inesperado de planes, la última camiseta argentina que use dentro de una cancha como futbolista de la selección.

La expectativa también se refleja en las entradas. La venta quedó programada para este jueves 24 de septiembre desde las 6:00 p. m. de Argentina —4:00 p. m. de Colombia— a través de DeporTick. Los precios informados van desde 90.000 pesos argentinos para las populares, cerca de COP 200.000, y hasta 480.000 para las plateas medias San Martín y Belgrano, más de COP 1.000.000. Cada usuario podrá adquirir hasta cuatro entradas generales. La presencia de los campeones de Catar y los homenajes que prepara la AFA convertirán el partido en algo mucho más cercano a una ceremonia de despedida que a un amistoso convencional.

El rival de esa última noche será Benín, selección africana que ocupa actualmente el puesto 93 del escalafón de la FIFA y que nunca ha disputado una Copa del Mundo. Deportivamente, el enfrentamiento tendrá poco del peso de aquellas finales que definieron la historia de Messi, pero Benín quedará para siempre registrado como el último seleccionado que enfrentó al argentino con la camiseta de su país. El escenario será el Monumental, el mismo estadio en el que Messi vivió buena parte de sus noches más importantes como local.

El partido de despedida de Lionel Messi no será la final de la Copa del Mundo

El adiós llega después de una última Copa del Mundo extraordinaria. Argentina alcanzó la final de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y perdió 1-0 contra España en tiempo extra, por un gol de Ferran Torres en el minuto 106. Messi, ya con 39 años, disputó su sexto Mundial y terminó el torneo con ocho goles y cuatro asistencias. Además, alcanzó 34 partidos mundialistas, récord absoluto de la competición, y cerró su historia en el torneo con 21 goles. Fue su tercera final mundialista después de Brasil 2014 y Catar 2022.

Unas semanas después de aquella derrota, Messi anunció el 31 de agosto que su etapa internacional había terminado. La decisión cerraba un recorrido iniciado el 17 de agosto de 2005 contra Hungría, cuando fue expulsado apenas unos segundos después de ingresar desde el banco. Más de 21 años después, sus números explican la dimensión de su legado: antes de este partido de homenaje acumula 207 apariciones y 125 goles con la selección absoluta, ambos récords de Argentina. El amistoso contra Benín llevará su registro a 208 partidos si finalmente suma minutos.

Argentina vs. España en la final del Mundial 2026, el último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF

Los títulos terminaron por transformar una relación con la selección que durante años estuvo marcada por las frustraciones. Messi perdió la final del Mundial de Brasil 2014 y las definiciones de la Copa América de 2015 y 2016, tras la cual incluso anunció temporalmente su retiro. Todo cambió desde 2021: fue campeón de la Copa América de Brasil, ganó la Finalissima contra Italia en Wembley en 2022, levantó la Copa del Mundo en Catar ese mismo año y volvió a conquistar la Copa América en 2024. Con las selecciones argentinas también había sido campeón mundial Sub-20 en 2005 y ganador del oro olímpico en Pekín 2008.

Por eso, el 6 de octubre tendrá un significado que trasciende el resultado frente a Benín. Se cerrará la historia del máximo goleador y del futbolista con más partidos de la selección argentina, campeón del mundo, bicampeón de América y protagonista de seis Mundiales. Messi se despedirá acompañado por Scaloni, por los futbolistas con los que alcanzó la gloria en Catar y por un Monumental preparado para rendirle homenaje. Falta solamente que la AFA confirme el horario oficial —y, con él, la hora exacta para Colombia— para completar los detalles de la última función de Lionel Messi con Argentina.

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