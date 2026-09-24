Medallero de los Juegos Suramericanos 2026: así va Colombia a tres días del cierre

Colombia cerró otra jornada de alto impacto y mantiene abierta la pelea por el segundo lugar del medallero de los Juegos Suramericanos 2026 cuando faltan apenas tres días para el final. La delegación nacional llegó a 144 preseas y aparece tercera con 53 oros, 52 platas y 40 bronces. Argentina, segunda, tiene 54 títulos, por lo que apenas un oro separa a los dos países.

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Buena parte del impulso colombiano llegó desde el ciclismo de pista, que se despidió como una de las grandes fuentes de medallas para el país. Colombia consiguió tres títulos en la jornada gracias a la madison femenina, con Hernández y Castaño; Stefany Cuadrado, campeona del keirin femenino, y Cristian Ortega, ganador del keirin masculino. Con esos resultados, el país cerró la disciplina con nueve oros, dos platas y un bronce.

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El tiro con arco también tuvo una actuación sobresaliente. Sara López, Alejandra Usquiano y Mariana Rodríguez derrotaron a Argentina para conquistar el oro por equipos en compuesto femenino, mientras Pablo Gómez, Sebastián Arenas y Jaddeep Singh vencieron también a los locales en la final masculina. A esa producción se sumaron las platas de los equipos femenino y masculino de arco recurvo.

La cosecha dorada se amplió con Lucía Bautista, campeona del individual femenino de squash, y Andrea Ramírez, quien se impuso en los +49 kilogramos del taekwondo. Colombia consiguió además ocho platas durante la jornada, con presencia en el podio de karate, atletismo, tiro con arco y squash, resultados que le permitieron seguir recortando terreno en la lucha por el segundo puesto.

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La colombiana Andrea Ramírez ganó la medalla de plata en el Taekwondo hasta los 49 kilogramos.



Danna Ramírez también se montó al podio ganando bronce en el Taekwondo hasta los 46 kgs.



Sigue sumando Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.. pic.twitter.com/b2UwLheG2n — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) July 26, 2026

A tres días del cierre, Brasil tiene prácticamente sentenciada la cima con 99 oros, 74 platas y 65 bronces, para 238 medallas. La gran disputa está inmediatamente detrás: Argentina es segunda con 54 oros y 209 preseas, mientras Colombia tiene 53 títulos y 144 medallas. Venezuela aparece cuarta con 40 oros y Chile quinta con 34. Más allá de la amplia diferencia en el total de podios, el orden del medallero prioriza los oros y, bajo ese criterio, Colombia está a un solo título de alcanzar a Argentina en la batalla por el subtítulo suramericano.

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