Colombia, lista para los Juegos Sordolímpicos de Tokio 2025

La delegación de Colombia, compuesta por 38 integrantes, partió esta semana rumbo a Tokio, Japón, para participar del 15 al 26 de noviembre en la vigesimoquinta edición de los Juegos Sordolímpicos.

Será la sexta aparición del país en esta cita, luego de sus participaciones en Belgrado 1969, Los Ángeles 1985, Taipéi 2009, Samsun 2017 y Caxias do Sul 2021. En esta última, el equipo nacional firmó su mejor actuación histórica al obtener una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce, todas en atletismo.

En Tokio, la Federación Colombiana de Deportes para Sordos (FECOLDES) contará con 29 deportistas —11 mujeres y 18 hombres— distribuidos en cuatro disciplinas: atletismo, natación, ciclismo y tenis de mesa. Los acompañan cinco entrenadores, un jefe de misión, dos fisioterapeutas y un médico.

La participación nacional será posible gracias a una inversión histórica de 1.500 millones de pesos del Ministerio del Deporte. Es el convenio más alto en la historia de FECOLDES y representa un respaldo decisivo al desarrollo del deporte sordo en el país.

“El logro de este proceso ha sido fruto del trabajo en equipo entre el comité ejecutivo de FECOLDES y el Ministerio del Deporte. Este año la consigna es clara: hacer historia”, afirmó John Fredy Martínez Paz, presidente de la federación. “Tenemos talento, tradición y compromiso. La comunidad sorda puede estar tranquila: a Tokio irá una delegación que los hará brillar”.

Los Juegos Sordolímpicos, equivalentes a los Olímpicos y Paralímpicos, reunirán a cerca de 3.000 atletas sordos de 80 países, que competirán en 21 disciplinas.

Para Colombia, el objetivo es mantener o superar los resultados obtenidos en Brasil 2021. La ilusión está puesta en demostrar, una vez más, el talento y la fuerza de los deportistas sordos del país en territorio japonés.

Los colombianos podrán seguir la participación de la delegación a través de las redes sociales oficiales de FECOLDES, donde se compartirán resultados, historias y momentos destacados de esta nueva cita con la historia.

Esta es la lista de representantes para el máximo evento del deporte Sordolímpico mundial:

Atletismo: Rubén Carrillo (Antioquia), Diego Álvarez (Antioquia), Lina Guerrero (Antioquia), Roberto Mosquera (Antioquia), Juan Villareal (Antioquia), Gian Marco Andrade (Valle), Janer Cabezas (Valle), Thalyana Tarapués (Valle), Pedro Murillo (Valle), Daniela Colmenares (Bogotá), Valentina Sierra (Bogotá), Erika Martínez Beltrán (Cundinamarca), José Libardo Chasoy (Nariño)

Seleccionadores: German Ardila y Dioni Esteban Sánchez

Natación: Esteban Uriza (Cundinamarca), Sofía Rojas (Cundinamarca), Daniela Piñeros (Valle), Yesicca Tascón (Antioquia) Yuliam Enríquez (Bogotá)

Seleccionadora: Ruth Angélica Santamaría

Tenis de Mesa: Ángel Benedicto Gómez (Bogotá), Angie Bedoya (Bogotá), Yuliana Mayorga (Bogotá), Jairo Andrés Zapata (Bogotá), Nicolás Velandia (Bogotá), Marty Monar (Caldas), Kevin Daniel Ayala (Caldas), Daaian Zea Pulido (Caldas).

Seleccionador: Rafael Orlando Castro Clavijo

Ciclismo: Nixon Salgado Rodríguez (Cundinamarca), Elver Ramírez (Bogotá), Yilver Bernal (Casanare) Seleccionador: Iván Castillo Zambrano.

Staff: John Fredy Martínez (presidente) Cindy Vidal, Lorayne Orozco y Andrés Camilo Mora

