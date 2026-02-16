EN VIVO| Colombia vs. Ecuador: Luisa Agudelo y Maithé López, titulares

La selección de Carlos Paniagua tendrá el primer enfrentamiento del hexagonal final que otorgará los cupos para Polonia 2026. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En dos horas comenzará la fase final del Sudamericano Femenino Sub-20 para Colombia y tendrá el primer reto al enfrentar a la selección de Ecuador. La tricolor terminó como primera del Grupo A con ocho puntos, invicta y con la valla en cero.

Del lado de la selección ecuatoriana, el camino no fue sencillo. La selección amazónica se coló al hexagonal como tercera del Grupo B, tras una jornada final en la que goleó 4-0 a Perú con autoridad y con un funcionamiento ofensivo que sorprendió.

El partido de Colombia cerrará la primera jornada. En el primer turno, Brasil derrotó a Paraguay 3-1 y se instaló provisionalmente en la parte más alta de la tabla. En estos momentos, Argentina empata 0-0 con Venezuela en los primeros minutos de juego.

El duelo de Colombia vs. Ecuador comenzará a las 8:00 p.m.

Siga acá el minuto a minuto de Colombia vs. Ecuador en el Sudamericano Femenino Sub-20

Hora: 8:00 p.m., hora en Colombia

Estadio: CARFEM, Ypané

Transmisión: Caracol Televisión, ditu y DirecTV Sports.

Ahora, el calendario del hexagonal aparece como el verdadero examen. Colombia deberá medirse con todos los clasificados en una serie de partidos consecutivos que pondrán a prueba su resistencia física, su capacidad de adaptación y su contundencia en momentos clave.

Dentro de ese calendario, hay dos duelos que aparecen marcados en rojo: Brasil y Argentina. El enfrentamiento con Brasil será una vara inevitable para medir hasta dónde puede llegar esta selección, mientras que el cruce ante Argentina, que llega fortalecida tras vencer a las brasileñas, se perfila como otro choque directo de alto voltaje.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

🎙️Sobre otro tema, escuche el nuevo capítulo del pódcast “Usted no sabe quién soy yo”: El instinto animal del Carnaval de Barranquilla, las especies animales en las que se inspiran las danzas del carnaval