Deportes
Selección Colombia
En VivoActualizado hace 15 minutos

EN VIVO| Colombia vs. Ecuador: Luisa Agudelo y Maithé López, titulares

La selección de Carlos Paniagua tendrá el primer enfrentamiento del hexagonal final que otorgará los cupos para Polonia 2026.

Juan Carlos Becerra
17 de febrero de 2026 - 12:07 a. m.

Actualizaciones clave

La selección de Carlos Paniagua tendrá el primer enfrentamiento del hexagonal final que otorgará los cupos para Polonia 2026.
La selección de Carlos Paniagua tendrá el primer enfrentamiento del hexagonal final que otorgará los cupos para Polonia 2026.
Foto: EFE - Juan Pablo Pino
En dos horas comenzará la fase final del Sudamericano Femenino Sub-20 para Colombia y tendrá el primer reto al enfrentar a la selección de Ecuador. La tricolor terminó como primera del Grupo A con ocho puntos, invicta y con la valla en cero.

Del lado de la selección ecuatoriana, el camino no fue sencillo. La selección amazónica se coló al hexagonal como tercera del Grupo B, tras una jornada final en la que goleó 4-0 a Perú con autoridad y con un funcionamiento ofensivo que sorprendió.

Presente y futuro en el arco colombiano: Luisa Agudelo, figura de la selección de Colombia
¿Se irá Lorenzo de la selección después del Mundial 2026? Importante club estaría interesado
Así quedó el hexagonal final del Sudamericano Sub-20: las posibilidades de Colombia

El partido de Colombia cerrará la primera jornada. En el primer turno, Brasil derrotó a Paraguay 3-1 y se instaló provisionalmente en la parte más alta de la tabla. En estos momentos, Argentina empata 0-0 con Venezuela en los primeros minutos de juego.

El duelo de Colombia vs. Ecuador comenzará a las 8:00 p.m.

Siga acá el minuto a minuto de Colombia vs. Ecuador en el Sudamericano Femenino Sub-20

Actualización claveHace 5 horas

Las inicialistas de Ecuador

Actualización claveHace 5 horas

Las titulares de Colombia

Hace 6 horas

Así fue el triunfo de Brasil 3-1 sobre Paraguay

Video Thumbnail
Hace 6 horas

Así llegan al estadio las jugadoras de la selección

Hace 6 horas

Hora y dónde ver

Hora: 8:00 p.m., hora en Colombia

Estadio: CARFEM, Ypané

Transmisión: Caracol Televisión, ditu y DirecTV Sports.

Hace 6 horas

Así será el calendario del hexagonal final en el Sudamericano Sub-20

Ahora, el calendario del hexagonal aparece como el verdadero examen. Colombia deberá medirse con todos los clasificados en una serie de partidos consecutivos que pondrán a prueba su resistencia física, su capacidad de adaptación y su contundencia en momentos clave.

Dentro de ese calendario, hay dos duelos que aparecen marcados en rojo: Brasil y Argentina. El enfrentamiento con Brasil será una vara inevitable para medir hasta dónde puede llegar esta selección, mientras que el cruce ante Argentina, que llega fortalecida tras vencer a las brasileñas, se perfila como otro choque directo de alto voltaje.

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Actualizaciones clave

