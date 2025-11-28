Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

¿Cuánto dinero ganará el campeón de la Copa Libertadores 2025? ¡Ojo a la cifra!

El equipo que levante el máximo trofeo del fútbol sudamericano podrá, además, embolsarse una suma que supera los 20 millones de dólares.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
28 de noviembre de 2025 - 06:06 p. m.
Trofeo de la Copa Libertadores.
Trofeo de la Copa Libertadores.
Foto: EFE - Juan Pablo Pino
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Copa Libertadores llega a su etapa definitiva este sábado 29 de noviembre. Palmeiras y Flamengo disputarán el título continental en el estadio Monumental de Lima, en Perú. Además de la gloria eterna, ambos equipos brasileños pelearán por un premio económico sin precedentes entregado por la Conmebol.

Será, además, la séptima vez consecutiva que un club brasileño levantará el trofeo. Con tres títulos cada uno, el equipo que se consagre campeón se convertirá en el máximo ganador de Brasil en la historia del certamen.

Vínculos relacionados

Fórmula 1 EN VIVO: hora y canal del GP de Catar 2025, la carrera que puede definir el título
AFA sancionó a Estudiantes y suspendió a Verón por el “pasillo de espaldas” a Rosario Central
Pony Malta convierte récords deportivos en diferentes acciones para celebrar a los campeones

Los premios de la Libertadores

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó oficialmente que el premio para el campeón aumentó un millón de dólares. La cifra asciende a 24 millones de dólares, récord absoluto en las 66 ediciones del torneo, reflejando la apuesta del organismo por elevar la competitividad y el valor económico del fútbol sudamericano.

El sistema de premios contempla, además, pagos por rendimiento. Las victorias en fase de grupos (330.000 dólares), clasificación a octavos (1.250.000 dólares), cuartos (1.700.000 dólares) y semifinales (2.300.000 dólares).

Esto permite que el equipo campeón acumule cerca de 30 millones de dólares al sumar todas las fases, como ya ocurrió con Botafogo en 2024, que embolsó 31,3 millones. Para el subcampeón, la recompensa también es importante: 7 millones de dólares, una inyección financiera que promete reflejarse en refuerzos de alto nivel.

Hora y dónde ver la final de la Copa Libertadores

  • Fecha: sábado 29 de noviembre
  • Lugar: Lima, Perú.
  • Estadio: Monumental de la U
  • Hora: 4:00 p.m. (hora de Colombia)
  • TV: ESPN y Disney+ Plan Premium

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

Copa Libertadores

Copa Libertadores final

Flamengo vs. Palmeiras

Palmeiras vs. Flamengo

Final copa libertadores

Cúando es la final de la copa libertadores

dónde ver la final de la copa libertadores

final copa libertadores tv

tv copa libertadores

copa libertadores 2025

copa libertadores horarios

copa libertadores final

Falmengo vs. Palmeiras final

Palmeiras vs. Flamengo final

Jorge Carrascal

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.