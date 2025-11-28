¿Cuánto dinero ganará el campeón de la Copa Libertadores 2025? ¡Ojo a la cifra!

Trofeo de la Copa Libertadores. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

La Copa Libertadores llega a su etapa definitiva este sábado 29 de noviembre. Palmeiras y Flamengo disputarán el título continental en el estadio Monumental de Lima, en Perú. Además de la gloria eterna, ambos equipos brasileños pelearán por un premio económico sin precedentes entregado por la Conmebol.

Será, además, la séptima vez consecutiva que un club brasileño levantará el trofeo. Con tres títulos cada uno, el equipo que se consagre campeón se convertirá en el máximo ganador de Brasil en la historia del certamen.

Los premios de la Libertadores

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó oficialmente que el premio para el campeón aumentó un millón de dólares. La cifra asciende a 24 millones de dólares, récord absoluto en las 66 ediciones del torneo, reflejando la apuesta del organismo por elevar la competitividad y el valor económico del fútbol sudamericano.

El sistema de premios contempla, además, pagos por rendimiento. Las victorias en fase de grupos (330.000 dólares), clasificación a octavos (1.250.000 dólares), cuartos (1.700.000 dólares) y semifinales (2.300.000 dólares).

Esto permite que el equipo campeón acumule cerca de 30 millones de dólares al sumar todas las fases, como ya ocurrió con Botafogo en 2024, que embolsó 31,3 millones. Para el subcampeón, la recompensa también es importante: 7 millones de dólares, una inyección financiera que promete reflejarse en refuerzos de alto nivel.

Hora y dónde ver la final de la Copa Libertadores

Fecha: sábado 29 de noviembre

Lugar: Lima, Perú.

Estadio: Monumental de la U

Hora: 4:00 p.m. (hora de Colombia)

TV: ESPN y Disney+ Plan Premium

