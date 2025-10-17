¿Cuánto dinero se podría llevar Deportivo Cali si gana la Libertadores Femenina?

Deportivo Cali enfrenta este sábado a Corinthians en la final de la Copa Libertadores Femenina. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Copa Libertadores Femenina 2025 llega a su capítulo decisivo este sábado sábado 18 de octubre. A partir de las 14:30 (hora colombiana), el estadio Florencio Sola de Buenos Aires será el escenario del duelo entre Deportivo Cali y Corinthians, el vigente campeón continental.

El torneo de este año contó con premios récord para los equipos participantes. Cada uno recibió US$ 50.000 por competir, mientras que el campeón obtendrá US$ 2 millones, el subcampeón US$ 600.000 y el tercer lugar US$ 250.000.

Si el monto correspondiente al primer lugar se traduce en pesos colombianos, la suma sería de 7.712′460.940.

Avances y retos en la Libertadores femenina

En materia organizativa, por primera vez el VAR se implementó en todos los partidos, desde la fase de grupos hasta la final. Además, las jugadoras realizaron el calentamiento en la cancha principal, garantizando igualdad de condiciones con el fútbol masculino.

Sin embargo, hay retos que todavía persisten, entre ellos el formato. “Hay que varlorar el desarrollo del fútbol femenino en Sudamérica (...) El próximo paso para avances de la Copa será ese cambio de formato para que tengamos más partidos con más calidad y entregar lo mejor”, reconoció Tatiele Silveira, directora técnica de Colo-Colo, semifinalista de esta edición.

Por lo pronto se sabe que para 2026 el formato será el mismo, pero Conmebol anunció que ya estudia cambios para “fortalecer la competitividad y el espectáculo” que se implementarían a partir de la edición de 2027.

De todos modos ya hay ciertas novedades confirmadas, como que a partir del año entrante se jugará la Copa de Campeones Femenina de la FIFA, en la que se enfrentarán el campeón de la Libertadores con el de la Champions europea. En 2028 llegará el Mundial de Clubes Femenino, con dos cupos garantizados para Sudamérica.

Corinthians vs. Deportivo Cali

En el terreno deportivo, Corinthians llega como vigente campeón continental, tras eliminar a Independiente del Valle y Ferroviária. Del otro lado, Deportivo Cali disputa su primera final internacional, luego de dejar en el camino a São Paulo y Colo-Colo, superando así su mejor actuación histórica.

En la tabla de goleadoras aparece como máxima artillera la brasileña Gabi Zanotti, de Corinthians, con sies goles. En el podio la acompañan la chilena de origen colombiano, Mary Valencia (Colo-Colo, 5) y la ecuatoriana Ámbar Torres (Independiente del Valle, 3).

El sábado, en Buenos Aires, la historia volverá a escribirse: Corinthians busca su cuarto título continental, mientras que Deportivo Cali sueña con darle al fútbol colombiano su segunda corona femenina en la Libertadores. La primera y hasta ahora única llegó en 2018, gracias al Atlético Huila.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador