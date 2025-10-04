Linda Caicedo y un nuevo golazo con Real Madrid: video del tanto contra Levante

Linda Caicedo celebra su gol con Real Madrid. Foto: EFE - SERGIO PEREZ

Linda Caicedo volvió a brillar en España. La delantera colombiana marcó un golazo en la victoria 3-0 del Real Madrid frente al Levante Badalona, en partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga F. Su tanto, el primero de la temporada en el torneo local, abrió el camino del triunfo para las dirigidas por Alberto Toril.

El gol llegó tras una gran jugada individual, en la que Linda desbordó a su marca y definió con potencia para poner en ventaja al conjunto blanco.

Fue una actuación destacada de la atacante, que venía mostrando buen nivel, anotando en torneos como la Champions League.

Con este resultado, el Real Madrid se mantiene firme en la parte alta de la tabla, en la que va quinta, y extiende su buena racha en la Liga F.

Caicedo, por su parte, recupera confianza de cara a los próximos retos tanto en el campeonato español como en la Champions League, donde el club busca consolidarse entre los mejores del continente.

