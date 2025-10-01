Posiciones de Champions League: así quedó la tabla después de la segunda fecha

Luis Díaz (der.), en su partido esta semana con Bayern Múnich en la Champions League. Foto: EFE - SAKIS SAVVIDES

La segunda fecha de la Champions League llegó a su fin dejando emociones fuertes y resultados que marcan el rumbo temprano de la competición. En el partido más esperado de la jornada, el vigente campeón PSG se impuso 2-1 al Barcelona en Montjuïc con un gol agónico de Gonçalo Ramos, firmando una remontada que silenció al estadio y confirmó la jerarquía del equipo de Luis Enrique.

El gran punto de referencia de la fecha fue el Bayern Múnich de Luis Díaz, que tras golear al Pafos tomó la punta del torneo con autoridad.

Los ocho líderes al cierre de la segunda jornada son Bayern, Real Madrid, PSG, Inter, Arsenal, Qarabag, Dortmund y Manchester City, quienes hoy, aunque restan seis fechas de la liguilla, estarían clasificando de manera directa a los octavos de final.

Así va la tabla tras las dos primera fechas de la Champions

Debajo de los ocho primeros, que por ahora estarían avanzando directo a octavos, aparecen en zona de repesca equipos de peso como Tottenham (9°), Atlético de Madrid (10°), Newcastle (11°) y Marsella (12°). A ellos se suman Club Brujas, Sporting Lisboa, Frankfurt, Barcelona y Liverpool, todos con tres puntos. Más atrás se ubican Chelsea y Napoli con la misma cantidad, pero con diferencia de gol negativa, junto a Union Saint-Gilloise, Galatasaray y Atalanta. Juventus y Bodø/Glimt cierran este bloque con dos unidades, mientras que Leverkusen también suma dos, pero fuera del top 24.

En el grupo de los eliminados, del puesto 25 en adelante, se encuentran clubes que no han logrado arrancar en esta Champions. Villarreal, PSV, Copenhague, Olympiacos, Mónaco y Slavia Praga apenas suman un punto en dos fechas. Peor aún, sin ninguna unidad, aparecen Pafos, Benfica, Athletic de Bilbao, Ajax y Kairat, todos con dos derrotas consecutivas y diferencias de gol negativas que los dejan muy comprometidos de cara a lo que resta de la fase de liguilla.

El camino perfecto de los líderes de la Champions League

Los líderes de la Champions llevan camino perfecto tras dos jornadas, mostrando un dominio absoluto en la fase de liguilla. El Bayern de Múnich abrió la fecha con una goleada 5-1 sobre Pafos, con Luis Díaz como titular y protagonista en el frente ofensivo. Real Madrid, por su parte, arrolló 5-0 al Kairat, dejando en claro su fortaleza tanto en ataque como en defensa.

PSG, por su lado, protagonizó el duelo más esperado al remontar 2-1 en su visita al Barcelona, confirmando por qué es el vigente campeón. El Inter, subcampeón de la última edición, despachó 3-0 al Slavia Praga y volvió a demostrar jerarquía en Europa. Mientras tanto, el Arsenal no se quedó atrás y se impuso 2-0 al Olympiacos en Londres, sumando también puntaje ideal y manteniendo su arco en cero.

Las sorpresas de la segunda fecha de la Champions League

El que sigue sorprendiendo en esta Champions es el FK Qarabağ Agdam, que también se mantiene con puntaje perfecto tras dos presentaciones. El conjunto de Azerbaiyán, que en la primera fecha dio el golpe venciendo al Benfica de Richard Ríos, volvió a celebrar al imponerse ahora frente al Copenhague, confirmando que no es un invitado de paso y que quiere soñar con la clasificación directa a octavos.

Entre los resultados inesperados de la segunda fecha destaca la caída del Liverpool, que parecía candidato sólido pero tropezó 1-0 frente al Galatasaray, dejando escapar puntos claves.

También sorprendió el empate del Manchester City, que no pudo con el Mónaco y terminó igualando 2-2, frenando así su inicio perfecto y obligándose a recuperar terreno en las próximas jornadas.

Así se jugará la tercera fecha de la Champions League

La tercera fecha de la Champions League tendrá duelos de alto voltaje, con especial atención al choque entre Arsenal y Atlético de Madrid, un cruce que promete intensidad y estrategia en Londres. En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibirá a la Juventus en un clásico europeo cargado de historia y expectativas, mientras que el Bayern Múnich de Luis Díaz buscará mantener su camino perfecto frente al Club Brujas, con el colombiano como gran atractivo para la afición alemana.

Martes 21 de octubre de 2025

Barcelona vs. Olympiacos – 11:45 a.m.

Kairat Almaty vs. Pafos – 11:45 a.m.

Arsenal vs. Atlético de Madrid – 2:00 p.m.

Bayer Leverkusen vs. PSG – 2:00 p.m.

Copenhague vs. Borussia Dortmund – 2:00 p.m.

Newcastle vs. Benfica – 2:00 p.m.

Union SG vs. Inter – 2:00 p.m.

Villarreal vs. Manchester City – 2:00 p.m.

Miércoles 22 de octubre de 2025

Athletic Club vs. Qarabag – 11:45 a.m.

Galatasaray vs. Bodo/Glimt – 11:45 a.m.

Mónaco vs. Tottenham – 2:00 p.m.

Atalanta vs. Slavia Praga – 2:00 p.m.

Bayern Múnich vs. Club Brujas – 2:00 p.m.

Chelsea vs. Ajax – 2:00 p.m.

Eintracht Frankfurt vs. Liverpool – 2:00 p.m.

Real Madrid vs. Juventus – 2:00 p.m.

Sporting CP vs. Marsella – 2:00 p.m.

