El atacante pereirano apareció al minuto 43 para poner el 0-1 en el marcador. Dentro del área, el colombiano se elevó por los aires y conectó un cabezazo impecable que dejó sin posibilidades al arquero rival….

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández volvió a celebrar en la Champions League. El delantero colombiano fue protagonista este martes en el compromiso entre Real Betis y Slovan Bratislava, correspondiente a la fase liga del certamen europeo, al marcar el primer gol del equipo español y abrir un partido que hasta entonces no encontraba un ganador.

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El atacante pereirano apareció al minuto 43 para poner el 0-1 en el marcador. Dentro del área, el colombiano se elevó por los aires y conectó un cabezazo impecable que dejó sin posibilidades al arquero rival. Una definición que rompió la resistencia del conjunto eslovaco y le dio ventaja a Betis.

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Hasta ese momento, el equipo español no había conseguido vulnerar la portería del Slovan Bratislava. Sin embargo, Hernández encontró el espacio y aprovechó su oportunidad para marcar la diferencia antes del descanso.

Lea: Copa Valores Fides: el fútbol como herramienta de inclusión y respeto por las diferencias

Te quiero 𝐜𝐮𝐜𝐡𝐨 😘 pic.twitter.com/tMeKzb8lMB — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 24, 2026

‘Cucho’ Hernández, dos goles en dos partidos de Champions League

El tanto contra Slovan Bratislava también representa una buena noticia para el delantero colombiano, quien viene de recuperarse de una lesión y empieza a recuperar protagonismo en el equipo dirigido por Manuel Pellegrini.

Con esta anotación, el ‘Cucho’ Hernández llegó a dos goles en dos partidos disputados en la actual edición de la Liga de Campeones. Una efectividad que confirma su importancia en el frente de ataque del conjunto verdiblanco.

El pereirano sigue sumando minutos y aportando en una competencia de alto nivel, en la que busca consolidarse como una de las referencias ofensivas del Betis. Su regreso al gol en Europa es una señal positiva para el fútbol colombiano y para el equipo español en su camino por la Champions League.

Video del gol del ‘Cucho’ Hernández en la Champions League

#GOL 🌍 | ¡GOOOOOOOOOOL Cucho ⚽️!



45’ Slovan Bratislava [36] 0-1 Real Betis [4]

– El colombiano regresa tras 7 juegos de ausencia con un gol que pone a la visita en ventaja.



¡Vamos Cucho 💛💛💙❤️! pic.twitter.com/fwSRht3d3P — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) November 24, 2026

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