La tercera edición del campeonato reunió a niños, jóvenes y adultos con discapacidad, mayoritariamente cognitiva, junto a…

En una cancha de fútbol, ganar suele medirse en goles, puntos y trofeos. Sin embargo, hay torneos en los que el marcador no alcanza para explicar lo que sucede dentro del campo. La Copa Valores Fides – Panathlon – Compensar 2026 fue uno de ellos: un espacio en el que el deporte se convirtió en un punto de encuentro para demostrar que las diferencias no son un obstáculo para jugar, compartir y construir en equipo.

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Copa Valores Fides: el fútbol como herramienta de inclusión y respeto por las diferencias

La tercera edición del campeonato reunió a niños, jóvenes y adultos con discapacidad, mayoritariamente cognitiva, junto a futbolistas en formación de LaLiga Academy. La competencia tuvo una particularidad: cada equipo estuvo integrado por ocho jugadores, cuatro con discapacidad cognitiva y cuatro deportistas regulares, con participación de hombres y mujeres.

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Más que una competencia, la iniciativa buscó convertir el fútbol en una escuela de valores. El juego limpio, la amistad, el respeto y la solidaridad fueron algunos de los principios que orientaron una jornada en la que todos tuvieron un lugar dentro del equipo.

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Una cancha para compartir y reconocer las diferencias

Para Óscar Pana, coordinador de deporte de Compensar, el propósito de la Copa Valores es llevar los aprendizajes del deporte más allá de la cancha. La idea es que los participantes no solamente experimenten la competencia, sino que también incorporen valores que puedan trasladar a su vida cotidiana.

Esta tercera edición le dio continuidad a un proyecto que comenzó hace un año y que ha tenido una respuesta positiva. La experiencia demuestra que el deporte puede convertirse en un escenario para fortalecer las relaciones, generar oportunidades y promover espacios de participación para personas con distintas capacidades.

Desde Panathlon Club Colombia, Miriam Leonor Suárez, secretaria general de la organización, destacó que la esencia del campeonato está en reunir a personas con diferentes capacidades alrededor de una misma actividad.

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Cuando el resultado pasa a un segundo plano

La Copa Valores Fides – Panathlon – Compensar 2026 dejó una enseñanza que va más allá de cualquier resultado. En cada equipo, la posibilidad de compartir la cancha en igualdad de condiciones fue tan importante como competir y buscar la victoria.

El torneo recordó que el fútbol puede ser una herramienta para construir una sociedad más incluyente, en la que las personas sean reconocidas por lo que pueden aportar y no por aquello que otros consideran que no pueden hacer.

Al final, ganar significó compartir, respetar al compañero y entender que cada integrante es fundamental para el equipo. Porque cuando el deporte abre sus puertas a todos, cada deportista encuentra algo más valioso que un trofeo: un lugar, una oportunidad y el reconocimiento que merece.

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