El futbolista de 27 años fue titular y disputó los 90 minutos en un encuentro en el que su equipo comenzó en desventaja. Empoli se adelantó a los 16…

Daniel Mosquera volvió a demostrar su capacidad goleadora en el fútbol italiano. El delantero colombiano, que fue convocado por la selección de Colombia en la pasada fecha FIFA, firmó un doblete este sábado en el empate 2-2 de Hellas Verona frente a Empoli, por la Serie B. Con dos apariciones oportunas, el atacante evitó la derrota de su equipo y se convirtió en la gran figura del compromiso.

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El futbolista de 27 años fue titular y disputó los 90 minutos en un encuentro en el que su equipo comenzó en desventaja. Empoli se adelantó a los 16 minutos con una anotación de Bandinelli y parecía tener el control del partido. Sin embargo, la respuesta del colombiano no tardó en llegar.

TWO GOALS from Daniel Mosquera today for Hellas Verona in the Italian Second Division! He scored TWICE for his team in their 2-2 away draw vs Empoli, which puts him 3rd in the golden boot race in his league! 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/Suho2ONGbL — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) November 28, 2026

A los 23 minutos, Mosquera apareció en el área para marcar de cabeza el empate 1-1, después de recibir una habilitación de Frese. Su segundo tanto llegó cuando el partido entraba en su recta final. A los 83′, el atacante volvió a encontrar el camino al gol y puso el 2-2 definitivo, resultado con el que Hellas Verona consiguió rescatar un punto en condición de visitante.

23’ | LA PAREGGIA MOSQUERA!



Cross di Frese per il colpo di testa del numero 25! #EmpoliVerona 1-1#DaiVerona #SerieBKT pic.twitter.com/Rwyy0owRHX — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) November 28, 2026

Daniel Mosquera, protagonista con Hellas Verona

La actuación del colombiano fue determinante para que su equipo volviera a sumar después de una racha complicada. De acuerdo con las estadísticas de Sofascore, Mosquera recibió una calificación de 8,9, la más alta entre los jugadores del partido.

Además de sus dos anotaciones, el delantero registró tres pases clave, dos remates al arco y tres regates completados. También ganó cinco de los 12 duelos que disputó durante el compromiso, números que respaldan su influencia en el juego ofensivo de Hellas Verona.

Este fue el cuarto doblete de Mosquera en la temporada 2026/27, una muestra del buen momento que atraviesa el atacante, quien recientemente recibió el llamado de la Selección Colombia durante la última fecha FIFA.

¿Cómo está Hellas Verona en la Serie B?

Pese al aporte goleador del colombiano, Hellas Verona continúa sin encontrar regularidad en el campeonato. El equipo acumula cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, con un balance de dos empates y dos derrotas.

Su último triunfo fue el pasado 1 de noviembre, cuando superó 3-0 a Carrarese. Desde entonces, no ha conseguido volver a sumar de a tres y el empate ante Empoli le permitió, al menos, evitar una nueva caída.

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Con 17 puntos, Hellas Verona ocupa la casilla 11 de la Serie B, lejos de la parte alta de la clasificación. El líder del campeonato es Palermo, que cuenta con 30 unidades.

Precisamente, ese será el próximo desafío de Mosquera y sus compañeros. El domingo 6 de diciembre, desde las 11:15 de la mañana, Hellas Verona recibirá al actual líder de la competición, en un partido en el que buscará reencontrarse con la victoria y en el que el colombiano espera prolongar su racha goleadora.

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