Daniel Muñoz dejó atrás su lesión y ya tiene fecha de regreso con Crystal Palace

Parece que la lesión de hombro de Daniel Muñoz, que sufrió el pasado 5 de marzo cuando su equipo enfrentaba al Tottenham por la Premier League, ya está casi superada y no fue nada grave.

Si bien al principio se encendieron las alarmas en la selección de Colombia debido a que no se conocía la gravedad de la lesión, el técnico de Crystal Palace, Oliver Glasner, confirmó la fecha tentativa en la que el jugador podría volver a las canchas.

El estratega dijo, en la antesala del partido de octavos de final de la UEFA Conference League, que, aunque no estará en ese compromiso por el torneo internacional, lo más probable es que esté disponible para el próximo partido de la Premier League.

“Está trabajando muy duro junto con nuestro cuerpo médico para estar disponible para el partido contra Leeds”, dijo Glasner antes de que el conjunto inglés enfrente a AEK Larnaca en la Conference League.

En lo que va de la temporada, Daniel Muñoz es sido uno de los jugadores más regulares de Crystal Palace. El lateral derecho colombiano lleva disputado 32 partidos en todas las competiciones, en los que suma 4 goles y 2 asistencias, acumulando cerca de 2.750 minutos en el campo.

Por otro lado, Glasner también se refirió a la situación del volante colombiano Jefferson Lerma, quien viene de recuperarse de una lesión en el tendón de la corva. “Ya estaba en la convocatoria contra el Tottenham, pero pudimos darle descanso. Está bien”, aseguró el entrenador.

Crystal Palace recibirá nuevamente al AEK Larnaca de Chipre en la Conference League. Ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de liga del torneo, en un partido disputado en octubre que terminó con victoria 1-0 para el conjunto chipriota.

Luego, Palace enfrentará a Leeds, como locales, el domingo 15 de marzo desde las 9:00 a. m. por la Premier League, en la que marchan decimoterceros con 38 puntos en 29 partidos.

