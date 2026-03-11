Publicidad

¿Qué pasaría con Irán y con su cupo si se baja del Mundial de 2026?

La presencia del país asiático en la próxima cita mundialista está en duda luego de las declaraciones del ministro de Deportes de ese país.

Diego Alejandro Daza Gómez
11 de marzo de 2026 - 09:08 p. m.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF
La participación de Irán en el Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, entró en duda luego de unas declaraciones del ministro de Deportes iraní.

Ahmad Donyamali, ministro del deportes del país asiático, aseguró que su país “no tiene condiciones para participar” en el torneo, luego de afirmar que “este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder”. Sus palabras generaron incertidumbre sobre la presencia de la selección iraní en la próxima cita mundialista.

Por ahora, Irán sigue oficialmente clasificado y está ubicado en el Grupo G del torneo junto a Selección de Bélgica, Selección de Egipto y Selección de Nueva Zelanda.

Sin embargo, según el reglamento de la FIFA, en su árticulo 6 con el epígrafe ‘Retirada, partido no disputado, partido suspendido y sustitución’, si Irán decide retirarse del campeonato, enfrentaría importantes sanciones económicas y deportivas.

En caso de abandonar el torneo con más de 30 días de anticipación al inicio del Mundial, la federación iraní debería pagar una multa mínima de 275.000 euros. Si la retirada se produce dentro de los últimos 30 días antes del inicio del campeonato, la sanción económica aumentaría a una cifra mínima de 550.000 euros.

Además de la multa, Irán tendría que reembolsar todos los fondos de preparación entregados por la FIFA para el Mundial. También existe la posibilidad de que el organismo rector del fútbol mundial imponga sanciones deportivas adicionales, como la exclusión de futuras competiciones organizadas por la entidad.

“A las federaciones participantes que se retiren en cualquier momento del Mundial de la FIFA 26 se les exigirá que reembolsen todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su selección, así como los pagos de contribuciones relacionadas con la competición que hayan recibido de la FIFA. Si una federación participante no es admitida en el Mundial de la FIFA 26, queda excluida o se retira de él una vez que este haya comenzado, la Comisión Disciplinaria de la FIFA podría aplicar otras medidas disciplinarias", dice el reglamento.

Si finalmente se concreta la retirada, la plaza de Irán, se cree que —aunque no está confirmado por la FIFA— sería ocupada por la selección de Irak, que actualmente es la selección asiática clasificada para disputar el repechaje intercontinental.

En ese caso, Irak pasaría directamente al Mundial y su lugar en en el repechaje sería ocupado por la selección de Emiratos Árabes Unidos. Ese repechaje definiría uno de los últimos cupos al torneo frente al ganador de la serie entre selección de Bolivia y selección de Surinam.

