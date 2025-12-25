Periodista argentino desprestigia la llegada de Marino Hinestroza a Boca: “¿vende collares?”

Marino Hinestroza, actual jugador de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

Parece que cada vez falta menos para que se confirme el fichaje de Marino Hinestroza por Boca Juniors de Argentina. En las últimas horas, varios periodistas confirmaron que el club xeneize le comprará el pase a Atlético Nacional por cinco millones de dólares y que el jugador firmará contrato por cuatro años.

Esta información tomó aún más fuerza luego de que el delantero colombiano, de 23 años, publicara una historia en su cuenta de Instagram con dos corazones, uno azul y otro amarillo, y un reloj de arena.

A raíz del inminente fichaje, desde Argentina, surgieron comentarios despectivos hacia el futbolista colombiano. El periodista Diego Díaz, en el programa Picado TV, lanzó una serie de frases que generaron polémica en redes sociales.

En una dinámica en la que los comunicadores expresaban que jugador sería el perfecto regalo de Navidad para Boca Juniors, Díaz dejó en evidencia su inconformidad con el fichaje.

“La Navidad de Boca. El moreno de Plaza Francia, ¿no?… ¿Quién sabe si es Marino Hinestroza o alguno que vende collares? Si le mostrás a la gente quién es Marino Hinestroza, no saben quién es”, dijo el periodista.

Además, Díaz cuestionó el valor del fichaje. “En el fútbol colombiano, en el resumen que vi, le ponían un cono y se lo llevaba por delante. Boca va a pagar cinco millones… no tuvo un buen semestre Marino, porque hace unos meses costaba ocho. Para el fútbol argentino es un interrogante de cinco palos”, dijo el comunicador.

A pesar de las críticas, todo está encaminado para que Hinestroza se convierta en nuevo jugador de uno de los clubes más importantes de Sudamérica. Será su tercera experiencia en el fútbol del exterior, tras sus pasos por Columbus Crew de la MLS y Pachuca de México.

Además, se convertirá en el futbolista colombiano más caro en la historia de Boca Juniors, superando transferencias como las de Wilmar Barrios y Jorman Campuzano.

Los números de Marino Hinestroza con Atlético Nacional

Más allá del mercado, el paso de Hinestroza por Atlético Nacional deja números concretos. En esta etapa disputó 56 partidos oficiales, en los que marcó 7 goles y entregó 11 asistencias, acumulando 4.371 minutos en cancha. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y una expulsión.

