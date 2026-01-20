Logo El Espectador
Daniel Muñoz regresó a los entrenamientos ¿Cuándo volverá a jugar con Crystal Palace?

El lateral izquierdo de la Tricolor recibió el alta médica en su club y se prepara para reaparecer en la Premier League inglesa.

Daniel Montoya Ardila
20 de enero de 2026 - 07:33 p. m.
El colombiano Daniel Muñoz fue una pieza clave del Crystal Palace a lo largo de la temporada 2024/2025.
Foto: AFP - ADRIAN DENNIS
Daniel Muñoz vuelve a las canchas. De acuerdo con su club en Inglaterra, Crystal Palace, el lateral derecho de la selección de Colombia regresó a los entrenamientos con el equipo luego de ausentarse por más de un mes.

Esto abre la posibilidad a que el ex Atlético Nacional retorne a las convocatorias de las “Águilas”. Sería el domingo 25 de enero de 2026 cuando Crystal Palace reciba a su vecino de ciudad, Chelsea, por la jornada 23 de la Premier League.

“Dani (Muñoz) solo ha entrenado esta semana. Entrenará con nosotros la semana que viene y debería estar disponible contra el Chelsea, al igual que Ismaïla Sarr. Esto nos dará más opciones”, aseguró el austriaco Oliver Glasner, entrenador del futbolista colombiano.

¿Qué le pasó a Daniel Muñoz?

El 11 de diciembre de 2025, el antioqueño de 29 años sufrió una lesión en su rodilla. Este inconveniente lo obligó a entrar al quirófano donde, afortunadamente, todo resultó satisfactoriamente.

Desde entonces, su club ha sufrido su ausencia, además de la de su compatriota Jefferson Lerma, pues Crystal Palace ocupa la posición 13 de la Liga en Inglaterra y arrastra una racha negativa de 10 partidos sin ganar.

Ahora, con Muñoz otra vez disponible para su DT, el actual campeón de la FA Cup y la Community Shield espera recuperar el camino y pelear por puestos que le aseguren competencias europeas la próxima temporada.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

