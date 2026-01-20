Richard Ríos hizo oficial importante anuncio previo al Mundial

El volante antioqueño Richard Ríos en acción con la selección de Colombia. Foto: EFE - Ronald Peña R

Richard Ríos se ha consolidado como una de las piezas clave del proceso de la selección Colombia rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El antioqueño se ganó un lugar en la estructura de Néstor Lorenzo por su polivalencia en la mitad de la cancha.

En la presente temporada dio el salto al fútbol europeo luego de destacarse con Palmeiras, especialmente durante el Mundial de Clubes 2025, en el que fue una de las revelaciones del equipo brasileño. Desde mediados del año pasado hace parte del Benfica, uno de los gigantes de Portugal.

Ha sido uno de los fijos en el esquema de José Mourinho. Sin embargo, la semana pasada sufrió un duro revés. Ríos presentó una luxación anterior traumática del hombro derecho. Todavía no hay un alcance exacto de su lesión.

Los primeros reportes médicos indican que el volante estaría entre cuatro y ocho semanas por fuera de las canchas. La buena noticia es que no tendrá que pasar por el quirófano. En Colombia se espera que su rehabilitación sea óptima para que llegue al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en las mejores condiciones.

Richard Ríos, nuevo embajador de Xiaomi en Colombia

Xiaomi anunció a Richard Ríos como nuevo embajador de su marca en Colombia, en una alianza que marca la primera vez que la compañía vincula a un representante en el país. El anuncio se produjo días antes del lanzamiento de la serie la serie REDMI Note 15 con su Titan Durability.

La multinacional china explicó que la elección de Ríos responde a su crecimiento deportivo y a su visibilidad con la selección de Colombia y en competencias internacionales.

Desde Xiaomi señalaron que la alianza busca fortalecer el vínculo con el público local, aprovechando la conexión cultural que el fútbol tiene en el país y el posicionamiento de la marca en el mercado de tecnología de la región.

“Richard Ríos representa la dedicación, la evolución continua y la mentalidad ganadora, valores que están estrechamente alineados con lo que en Xiaomi nos esforzamos por ofrecer a través de nuestros productos y la misión de nuestra marca”, afirmó Diego Wu, Country Manager de Xiaomi Colombia.

La colaboración tendrá como eje inicial la presentación de la serie Redmi Note 15, prevista para finales de enero. Ríos participará en la campaña asociada a ese lanzamiento, mientras Xiaomi apunta a reforzar su estrategia comercial y de comunicación en Colombia.

“Unirme como embajador de marca es una oportunidad para conectar con más colombianos a través de la tecnología. Creo que Xiaomi está comprometido con ofrecer productos y experiencias de alta calidad, y esa búsqueda de la excelencia resuena fuertemente con mi enfoque del fútbol, el rendimiento impecable, la técnica y la resistencia”, comentó Ríos.

