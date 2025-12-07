Daniel Muñoz, víctima de las “fake news”: la razón detrás de su ausencia con Crystal Palace

Así celebró Daniel Muñoz su tanto con Crystal Palace. Foto: Crystal Palace, vía X

Una noticia falsa circuló con fuerza este lunes tras la derrota 2-1 de Crystal Palace ante Fulham. En redes sociales empezó a difundirse un mensaje que aseguraba que Daniel Muñoz había sido arrestado tras presuntamente golpear a un hombre en la calle, y que esa era la verdadera razón de su ausencia en el partido.

La información, completamente errónea y negada por las partes oficiales, se viralizó en cuestión de horas.

Poco después, el propio club se encargó de desmentir el rumor y aclarar la situación real del lateral colombiano. La explicación oficial fue que Muñoz presenta una leve molestia en la rodilla. El técnico Oliver Glasner lo resumió así: “Muñoz está cuidando una lesión menor en la rodilla, pero tenemos la esperanza de que regrese para el partido contra el Manchester City la próxima semana”.

La molestia se produjo tras el compromiso del miércoles, cuando el Palace venció 1-0 a Burnley con gol del propio Muñoz. En ese encuentro, el colombiano fue nuevamente determinante, coronando su actuación con una anotación que confirmó su gran momento en la competencia.

El rendimiento del lateral esta temporada ha sido más que sobresaliente en Inglaterra. En todas las competiciones suma 23 partidos, cuatro goles y dos asistencias, además de un alto número de minutos disputados, cifras que reflejan su regularidad, su peso ofensivo y su importancia dentro del sistema del equipo londinense.

Mientras se apagan los rumores, Daniel Muñoz continúa enfocado en su recuperación para volver cuanto antes a las canchas. Su regreso contra Manchester City aparece como el objetivo inmediato, en medio de una temporada que lo ha consolidado como uno de los laterales más destacados del campeonato.

