Tormenta en Liverpool: ¿qué está pasando con Salah y qué dijo el egipcio del equipo?

“Tengo la impresión de que el club me ha puesto a los pies de los caballos”, declaró el delantero estrella del Liverpool, Mohamed Salah, después de un tercer partido consecutivo como suplente, este sábado en Leeds (3-3).

Contra el Brighton el próximo fin de semana, “estaré en Anfield para despedirme de los aficionados antes de ir a la Copa de África, porque no sé lo que pasará”, lanzó el extremo egipcio ante los periodistas en zona mixta.

“Estoy muy, muy decepcionado. He hecho muchísimo por este club a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada”, declaró “El Faraón” en Elland Road.

“Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha puesto a los pies de los caballos. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargase con toda la culpa”.

Salah marcó 34 goles y dio 23 pases de gol la temporada pasada, contribuyendo de forma decisiva al título liguero de los Reds.

Crisis en Liverpool, con la incertidumbre del futuro de Arne Slot

Así, el tercer máximo goleador de la historia del club (250 goles en 420 partidos) firmó en abril un nuevo contrato con el Liverpool, a pesar de las ofertas jugosas recibidas de Arabia Saudita.

“Recibí muchas promesas en verano, y hace tres partidos que soy suplente, así que no puedo decir que hayan cumplido su palabra”, lamentó Salah, que llegó al club de Anfield en 2017.

Titular indiscutible hasta este curso, el goleador ha perdido esa condición. En Leeds ni siquiera llegó a saltar al terreno de juego.

“Lo dije en varias ocasiones anteriormente, que tenía una buena relación con el entrenador (Arne Slot) y de repente no tenemos ninguna relación”.

El Liverpool vive una decepcionante primera mitad de temporada, sobre todo en la Premier League, y la incertidumbre por la continuidad de Arne Slot es lo que domina, actualmente, la agenda en Inglaterra.

