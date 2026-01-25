Marino Hinestroza y su recado a Boca Juniors después de concretar su paso a Vasco da Gama

Marino Hinestroza en Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

Marino Hinestroza por fin tiene equipo. Luego de casi un mes coqueteando con la opción de ponerse la camiseta de Boca Juniors, el exjugador de Atlético Nacional tiene casi todo acordado para llegar a Vasco da Gama. Sin embargo, antes de abandonar por completo Colombia y viajar a Brasil, el extremo de 23 años le dejó un mensaje al club que viste de azul y oro.

“Vasco cumplió con su palabra. Cumplió con todo lo que hablaron conmigo y en tres días logramos cerrar todo, gracias a Dios”, le dijo Hinestroza a Gol Caracol justo antes de tomar el avión. Un mensaje claro a Boca, que en casi un mes no pudo concretar su fichaje, que, dicho por el propio futbolista, era su prioridad, pero en este punto ya no dependía de él.

¿Qué dijo Marino Hinestroza de Boca Juniors?

“No fue una elección. Obviamente, soy un trabajador y me debo a la empresa, que es Nacional. Ellos vieron cuál era la mejor opción económica para el club y, bueno, ir a Brasil siempre va a gustar y, cuando hablé con el técnico, me gustó mucho el proyecto deportivo”.

Además de las palabras del deportista vallecaucano, Camilo González, su manager, también declaró para los micrófonos de Gol Caracol. Allí, el empresario reveló que inicialmente el contrato con Vasco da Gama es por cuatro años, con posibilidad de extender por uno más.

Incluso, González manifestó que el cuadro carioca llevaba buscando a Hinestroza desde hace seis meses, además de “otros clubes de alta competencia”. Finalmente, agradeció a Boca Juniors por el interés y, aunque no se pudo concretar el negocio, “siempre estuvieron muy pendientes”.

