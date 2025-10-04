Real Madrid recuperó la cima: doblete de Vinícius y gol de Mbappé ante Villarreal

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé celebra su gol contra el Villarreal, durante el partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports que Real Madrid y Villarreal disputan este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. Foto: EFE - Javier Lizon

En un partido sin brillo, Real Madrid cumplió con el deber y venció 3-1 al Villarreal en el Santiago Bernabéu, gracias a un doblete de Vinícius Júnior, este sábado por la octava jornada de LaLiga.

Con el resultado, el equipo blanco recuperó el liderato y ahora aventaja por dos puntos a Barcelona, que enfrentará este domingo a Sevilla.

Vinícius abrió el marcador en el minuto 47 y amplió la ventaja desde el punto penal al 69, además de provocar la expulsión de Santiago Mouriño, que vio la segunda amarilla a un cuarto de hora del final.

Kylian Mbappé cerró la cuenta con el 3-1 definitivo en el 81′, antes de ser sustituido con molestias físicas.

¿Qué dijo Vinícius Júnior tras su doblete?

“Muy contento de volver a ganar en el Bernabéu. A ver si seguimos así, mejorando paso a paso... Creo que he jugado muy bien y quiero seguir así”, dijo Vinicius, elegido mejor jugador del partido.

“Vinicius ha tenido una actuación decisiva. Me gusta cuando veo sonreír a Vini. Necesitamos a todos. Vini es muy, muy importante para el equipo y para el club por todo lo que genera”, añadió su entrenador Xabi Alonso.

Por el Villarreal había reducido diferencias con un disparo desde la frontal el internacional georgiano Georges Mikautadze (73′).

Mbappé con molestias

El astro francés, con muestras de dolor en el pie derecho incluso cuando celebró su gol, dejó su sitio a Rodrygo para disputar los últimos diez minutos.

“Kylian ya llevaba una molestia en el tobillo y vamos a ir viendo. Lo valorarán en la selección (francesa) y espero que no vaya a más”, dijo Xabi Alonso.

