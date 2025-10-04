Así sería la camiseta alternativa de Colombia para el Mundial 2026: ¿un acierto?

Colombia vestiría una camiseta alternativa de color azul y amarillo en el Mundial de 2026. Foto: @juanjomedina_10 / FootyHeadlines

La cuenta especializada Footy Headlines reveló las primeras imágenes de lo que sería la camiseta alternativa de la selección de Colombia para el Mundial de 2026, un diseño que marca el regreso del azul como color principal y que introduce una estética moderna con sello retro de Adidas.

El uniforme, que aún no ha sido presentado oficialmente, combina un tono azul marino intenso con un patrón gráfico en un matiz más claro, descrito como “Myspet”, una especie de azul menta oscuro que le da textura al fondo.

Los logos y detalles en amarillo completan el diseño, haciendo alusión a los colores tradicionales del país sin recurrir al tricolor completo. La pantaloneta también sería amarilla.

Una de las novedades más notables es el uso del logo Trefoil (trébol) de Adidas, que sustituye al clásico emblema de las tres barras curvadas. La marca alemana volverá a usar este símbolo histórico en sus camisetas para el Mundial de 2026, en una apuesta por la nostalgia y el diseño vintage.

¿Cuándo saldría la camiseta?

Según la filtración, la camiseta estará disponible a partir de marzo de 2026, fecha en la que Adidas lanzará de forma oficial las colecciones de las selecciones clasificadas al torneo. Además, el diseño coincide con la filtración accidental de Alessandro Del Piero de las camisetas del Mundial 2026.

Colombia no vestía una camiseta azul como principal alternativa desde la versión de 2020, que también mezclaba distintos tonos de azul con detalles en amarillo y rojo. El nuevo modelo mantiene esa línea cromática, pero con un enfoque más sobrio y elegante.

El diseño ha generado expectativa entre los aficionados, que esperan que la selección luzca esta versión en partidos clave del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

