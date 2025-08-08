Juegos Mundiales Chengdú 2025: así va el medallero tras el primer día de acción

Daniel Muñoz, arquero colombiano, durante el primer día de competencia de los Juegos Mundiales 2025. Foto: World Archery

En Chengdú, China, la delegación colombiana dio inicio a su participación en los XII Juegos Mundiales, un evento que reúne a los mejores atletas del planeta en disciplinas no olímpicas. El país compitió en tiro con arco compuesto, wakeboard, karate y squash, con actuaciones que reflejaron entrega, compromiso y un alto nivel competitivo.

La jornada dejó grandes noticias, como la clasificación de Alejandra Usquiano a cuartos de final en tiro con arco compuesto; de Jorge Rocha a semifinales en wakeboard; y de Miguel Ángel Rodríguez a la ronda de 16 en squash.

Alejandra Usquiano, a cuartos en tiro con arco compuesto

Alejandra Usquiano avanzó con paso firme en los Juegos Mundiales de Chengdú tras vencer 147-143 a la turca Hazal Burun, asegurando su lugar en los cuartos de final, donde enfrentará a la india Parneet Kaur, en un encuentro programado para realizarse en horas de la noche colombiana de este viernes. El objetivo: ¡subirse al podio!

En la rama masculina, Daniel Muñoz representó al país, pero cayó ante el estadounidense Sawyer Sullivan con un marcador de 145-150. Ambos arqueros unieron fuerzas en el equipo mixto, demostrando disciplina y trabajo en equipo, aunque fueron superados por Estados Unidos 154-156 en un duelo muy parejo.

Jorge Rocha clasificó a semifinales de wakeboard

Jorge Rocha selló su pase a las semifinales en los Juegos Mundiales de Chengdú tras una destacada actuación en el heat 3 de la ronda clasificatoria de wakeboard. Con un puntaje de 70.78, Rocha se ubicó en la segunda posición de su serie, solo por detrás del japonés Shota Tezuka.

Las semifinales se disputarán en la madrugada de este sábado, a partir de las 4:30 a.m. (hora colombiana), donde el atleta colombiano buscará seguir dejando huella en la competencia.

Valentina Zapata y un debut lleno de aprendizaje

La colombiana Valentina Zapata representó al país en karate, modalidad kata, donde enfrentó a rivales de alto nivel. Aunque los resultados no la acompañaron —tras perder ante la española Paola García (40.2 – 39.0), la china Yiwei Tao (40.0 – 38.8) y la representante de Hong Kong, Sheung Grace Lau (42.9 – 40.1)— su participación dejó huella por su determinación, valentía y espíritu competitivo.

Debut agridulce en squash

El experimentado Miguel Ángel Rodríguez, veterano de mil batallas, inició con buen pie su participación al vencer por 3-0 al chino Guanyu Zhang, mostrando su calidad y experiencia en la cancha. El colombiano enfrentará al pakistaní Noor Zaman este sábado a las 5:00 a.m. (hora de Colombia), por un cupo a cuartos de final.

Por su parte, Ronald Palomino dejó entrega y esfuerzo en su debut, pero cayó 0-3 frente al guatemalteco Edwin Enríquez. Al igual que Lucía Bautista, quien perdió ante la francesa Kara Lincou por 3 sets a 1. Ambos jugarán, en la noche del viernes y la madrugada del sábado (hora de Colombia), un partido de repechaje para intentar entrar a la ronda de 16.

Más allá del marcador, la presentación de los atletas colombianos es un reflejo del espíritu competitivo, la perseverancia y el compromiso que caracterizan a todo un país.

