El café colombiano llega al Monumental: River Plate firma acuerdo con Juan Valdez

Entre River Plate y Colombia existe un lazo que no se explica solo en términos futbolísticos. Es una historia tejida con goles, con memorias imborrables, con jugadores que cruzaron fronteras para dejar su alma en la cancha y sembrar una admiración mutua que sigue viva en el corazón de los hinchas.

Para miles de colombianos, River no es solo un club argentino: es un símbolo de pertenencia, un lugar donde nuestros referentes crecieron, brillaron y se hicieron eternos.

Radamel Falcao García encontró en el Monumental la primera gran vitrina de su carrera. Ahí rugió por primera vez ante el mundo, se convirtió en Tigre. También lo hicieron Mario Yepes, Juan Pablo Ángel, Teófilo Gutiérrez, Rafael Santos Borré o Jorge Carrascal. Hoy Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Kevin Castaño brillan en el equipo Millonario.

Cada uno dejó una huella, una jugada inolvidable, una conexión emocional que hizo que el escudo de River se volviera familiar para los colombianos. ¿Quién no recuerda el gol de Quintero en Madrid durante la final de la Copa Libertadores frente a Boca Junior?

Juan Valdez, el nuevo patrocinador de River Plate

Y ahora esa relación se vuelve más literal, más cotidiana. Desde este viernes, en el estadio Monumental solo se servirá café de Juan Valdez. El anuncio fue hecho por Germán Bahamón Jaramillo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros: “¡Juan Valdez llega al Monumental! Con orgullo anunciamos que Juan Valdez es ahora el sponsor oficial de River Plate en Argentina. Un paso firme en nuestra expansión en este gran país, que cerrará 2025 con nueve tiendas y que en 2026 promete aún más crecimiento", aseguró a través de sus redes.

El café colombiano no solo estará disponible en el estadio, sino también en las oficinas, centros de entrenamiento y restaurantes del club.

“Esta alianza une el sabor inconfundible del café colombiano con la pasión inigualable del fútbol argentino. Ahora, los hinchas de River podrán decir: ‘Vamos por un café… Monumental’”, agregó Bahamón.

El próximo compromiso del equipo Millonario será este sábado como visitante frente a Independiente, por la cuarta fecha de la Liga Argentina. El partido está programado para las 4:30 p.m., hora de Colombia. Actualmente, River es segundo en el Grupo B con siete puntos en tres partidos.

