Dayro Moreno calificó de fracaso eliminación de Once Caldas: “Nos faltó seriedad”

Dayro Moreno lamenta la eliminación de Once Caldas a manos de Independiente del Valle en la Copa Sudamericana 2025. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Once Caldas dejó escapar este miércoles la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras caer en los penaltis ante Independiente del Valle en Manizales (2-2 (5-4)). El capitán y referente del club, Dayro Moreno, no ocultó su frustración al término del compromiso.

“Esto es un fracaso, la verdad. Desilusión, tristeza con toda la gente que nos vino a apoyar, con la hinchada de Once Caldas y toda Colombia que estaba a favor nuestro. Entramos desconcentrados, nos cobraron y así es el fútbol. Nos faltó ser serios desde el primer minuto, teníamos el marcador a favor y nos confiamos un poco”, declaró el delantero de 40 años, quien venía de marcar en el duelo de ida en Quito.

El argentino Michael Hoyos fue el héroe de la noche para Independiente del Valle al convertir un doblete que igualó la serie. La definición desde los doce pasos se extendió hasta la muerte súbita, donde el portero James Aguirre erró su disparo y Layan Loor convirtió el definitivo para sellar el pase de los ecuatorianos a semifinales, en la que se medirán con Atlético Mineiro (Brasil).

Dayro, símbolo del blanco-blanco y máximo artillero del certamen, lamentó que la falta de concentración les costara tan caro: “No sé qué pasó. Muy tristes porque teníamos una ilusión muy grande de jugar semifinales (…) Nos faltó concentración y un poco más de ganas; sabíamos que al frente teníamos un rival muy difícil, pero ya nos toca pasar la página”.

Pese a la eliminación, Dayro Moreno mantiene la posibilidad de cerrar la Copa Sudamericana como máximo goleador. Sus 10 tantos lo dejan por delante de sus más cercanos perseguidores: panameño Ismael Díaz y del venezolano Junior Paredes (seis cada uno), quienes ya quedaron fuera del torneo.

El único con opciones matemáticas de alcanzarlo es el chileno Lucas Assadi, de Universidad de Chile, que suma cuatro. El argentino Dylan Aquino, extremo de Lanús, lleva tres goles y también sigue en competencia, pero es poco probable que alcancen al delantero tolimense.

En la Liga BetPlay, Once Caldas ocupa la casilla 14 con 13 puntos, a cuatro del octavo lugar. Con ocho jornadas por delante, todavía tiene chances de meterse en los cuadrangulares. El equipo volverá a la acción este viernes cuando reciba al Boyacá Chicó en el Palogrande.

