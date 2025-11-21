Lanús vs. Atlético Mineiro: hora y dónde ver en vivo la final de la Copa Sudamericana 2025

AME880. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 20/11/2025.- Un aficionado posa junto a una réplica del trofeo de la Copa Sudamericana este jueves, en la Fan Fest de la final en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino Foto: EFE - Juan Pablo Pino

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La final de la Copa Sudamericana 2025 reunirá este sábado a Lanús y Atlético Mineiro en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. El escenario, con capacidad para 40.000 espectadores, mezclará colores argentinos y brasileños en una cita define “La Otra Mitad de la Gloria”.

Lanús aterriza en esta final con la aspiración de obtener su segunda corona, doce años después de la conquistada en 2013. Los granates, bajo la dirección de Mauricio Pellegrino, han encontrado dado golpes contundentes para llegar a esta definición.

En su nómina cuentan con los goles de Rodrigo Castillo, la creatividad de Marcelino Moreno en el medio, la experiencia del defensor Carlos Izquierdoz y la jerarquía de Eduardo Salvio, quien sabe lo que es competir en el primer nivel europeo.

Atlético Mineiro encara el partido con la ambición de coronarse por primera vez en esta competición continental, guiado por el repunte mostrado desde el regreso del estratega Jorge Sampaoli al banquillo galo, en remplazo de Alexi Stival -Cuca-.

El entrenador argentino vuelve a una instancia definitiva que ya conoce bien, pues en 2011, al mando de la Universidad de Chile, conquistó la “Otra Mitad de la Gloria”.

El Galo cuenta con Hulk como su principal figura. También cuenta con solidez en la defensa gracias a las presencias de Renzo Saravia y Junior Alonso. En la mitad de la cancha son claves Alan Franco e Igor Gomes suma. En el ataque, también se suma Bernard.

Ambas finalistas permanecen concentrados en Asunción desde el pasado miércoles. Las autoridades paraguayas dispusieron un operativo de seguridad de 6.000 agentes, en previsión de una movilización masiva y permanente en las zonas aledañas al estadio.

La capital paraguaya alberga por tercera ocasión la final única de la Sudamericana, segunda de manera consecutiva. En 2024, Racing Club venció a Cruzeiro por 3-1 para levantar el trofeo, mientras que en 2019 Independiente del Valle superó a Colón por el mismo marcador.

Hora y dónde ver en vivo la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro:

Fecha: sábado 22 de noviembre

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Defensores del Chaco (Asunción)

Canal: Disney+

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador