¡De no creer! Esta es la millonada que recibe el campeón de la Copa de Brasil 2025

Jugadores de Corinthians celebran al ganar la final de la Copa de Brasil a Vasco Da Gama en el Estadio Maracaná, de Río de Janeiro, Brasil. Foto: EFE - Andre Coelho

Este domingo 21 de diciembre de 2025, Corinthians se ha consagrado campeón de la Copa de Brasil de 2025, el segundo torneo más importante del fútbol brasileño. El Timão venció 2-1 a Vasco da Gama en el partido de vuelta disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Comandados por su gran estrella, el neerlandés Memphis Depay, el conjunto procedente de São Paulo abrió la final al minuto 18 con una anotación de Yuri Alberto. Sin embargo, antes de que terminara el primer tiempo el club local reaccionó y puso a celebrar a los suyos.

Al 41′, Nuno Moreira puso otra vez el partido en tablas para salir a la segunda parte en empate y la esperanza de marcar la diferencia en el complemento. Sin embargo, el cuadro de Philippe Coutinho y el colombiano Carlos Andrés Gómez se quedaría con las ganas de gritar campeón.

El segundo tiempo transcurrió con un Vasco da Gama con mejores sensaciones, pero el que terminó pegando en el marcador fue Corinthians. Al minuto 63, Memphis Depay apareció en solitario en el área luego de un centro para marcar el 2-1 y sentenciar la final.

¿Cuánto dinero gana el campeón de la Copa de Brasil?

A diferencia de otros países sudamericanos, la Copa en Brasil tiene un peso económico muy grande, lo que la convierte en un título muy atractivo para todos los equipos. Mucho más teniendo en cuenta las desorbitadas cifras y presupuestos que maneja el Brasileirão.

Corinthians, como nuevo campeón de la Copa de Brasil, recibe BRL 77 millones, lo equivale a cerca de USD 14 millones. Para que se den una idea, eso es casi cinco veces más que lo que reciben cada equipo clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Una fase del torneo continental más importante de América a nivel de clubes al que el monarca de la Copa de Brasil accede, por lo que el premio económico, contando esta clasificación, asciende hasta los USD 17 millones. Eso sí, el subcampeón no tiene de que quejarse.

Subcampeón de la Copa de Brasil

A Vasco da Gama le tocó confirmarse con el segundo lugar en la Copa de Brasil, pero puede que el premio económico le ayude a pasar el trago amargo. El conjunto de Río de Janeiro recibe BRL 33 millones, lo cual se traduce en casi seis millones de dólares al bolsillo.

Una cifra increíblemente alta para una escuadra que perdió una final. Una realidad que se nota aún más cuando se comparan esos números con los de otras ligas de Sudamérica. Incluso, la Copa de Brasil, en términos de premios, está a año luz de campeonatos de liga nacionales.

Solo para que se haga una idea, Estudiantes de La Plata, actual campeón de la liga argentina, recibió, por el título más importante del fútbol gaucho, USD 500.000. Un premio económico que no es ni siquiera el 5% de lo que gana el campeón de la Copa de Brasil.

