Luis Díaz terminó el año con Bayern con números increíbles: es uno de los mejores del mundo

Luis Díaz celebra junto a Harry Kane y le dedica el gol a su futuro hijo, que viene en camino. Foto: Bayern Múnich, vía X

Luis Díaz volvió a ser protagonista con Bayern Múnich este domingo al marcar en la victoria contra Heidenheim.

Su gol no solo fue uno de los que cerró el partido, también puso el broche de oro para el año competitivo del conjunto bávaro. El colombiano apareció en el momento justo, atacó el área con determinación y coronó una jugada colectiva para reafirmar su peso ofensivo en el líder de la Bundesliga.

Luis Díaz, uno de los mejores delanteros del mundo

Ese impacto sostenido ha llevado a que el momento de Luis Díaz en Alemania lo ubique entre los extremos más determinantes del fútbol mundial.

Su capacidad para desequilibrar, sumar goles, asistir y participar activamente en la construcción ofensiva lo ha convertido en una pieza central del esquema bávaro, con protagonismo constante en partidos grandes y decisivos.

La salida de Liverpool terminó siendo un punto de inflexión en su carrera. Lejos de significar un retroceso, el cambio de liga y de contexto relanzó su rendimiento y le permitió reencontrarse con su versión más explosiva, ahora en un equipo que potencia su juego directo y su agresividad en el último tercio.

Las estadísticas de Luis Díaz en Alemania respaldan su gran momento

Los números en Bundesliga respaldan ese presente. En apenas 13 partidos, Luis Díaz ya suma siete goles y seis asistencias, una producción sobresaliente para un jugador de banda, con incidencia directa en más de un gol por encuentro y un peso ofensivo constante en el líder del campeonato alemán.

Si se amplía el foco a todas las competencias —liga, copas locales y Champions League— el registro es aún más contundente: 20 participaciones directas en gol, con 13 tantos y 7 asistencias en solo 22 partidos. Un promedio que lo sitúa entre los jugadores más productivos de Europa en su posición durante el segundo semestre del año.

Con ese rendimiento, Díaz no solo se consolida como una de las grandes figuras del Bayern, sino que también envió un mensaje claro sobre su estatus internacional.

Adaptado, decisivo y en plenitud, el colombiano atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se perfila como una pieza clave tanto para su club como para lo que viene con la selección.

