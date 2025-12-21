Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Luis Díaz terminó el año con Bayern con números increíbles: es uno de los mejores del mundo

El colombiano hizo uno de los cuatro goles del triunfo del líder de la Bundesliga de Alemania.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
21 de diciembre de 2025 - 07:48 p. m.
Luis Díaz celebra junto a Harry Kane y le dedica el gol a su futuro hijo, que viene en camino.
Luis Díaz celebra junto a Harry Kane y le dedica el gol a su futuro hijo, que viene en camino.
Foto: Bayern Múnich, vía X
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luis Díaz volvió a ser protagonista con Bayern Múnich este domingo al marcar en la victoria contra Heidenheim.

Su gol no solo fue uno de los que cerró el partido, también puso el broche de oro para el año competitivo del conjunto bávaro. El colombiano apareció en el momento justo, atacó el área con determinación y coronó una jugada colectiva para reafirmar su peso ofensivo en el líder de la Bundesliga.

Vínculos relacionados

Luis Díaz hizo impresionante gol de “palomita” en su regreso con Bayern Múnich: video
Barcelona le ganó a Villarreal y le saca cuatro puntos a Real Madrid: así quedó la tabla
Presidente de Atlético Nacional negó acuerdo total con Boca Juniors por Marino Hinestroza

Luis Díaz, uno de los mejores delanteros del mundo

Ese impacto sostenido ha llevado a que el momento de Luis Díaz en Alemania lo ubique entre los extremos más determinantes del fútbol mundial.

Su capacidad para desequilibrar, sumar goles, asistir y participar activamente en la construcción ofensiva lo ha convertido en una pieza central del esquema bávaro, con protagonismo constante en partidos grandes y decisivos.

La salida de Liverpool terminó siendo un punto de inflexión en su carrera. Lejos de significar un retroceso, el cambio de liga y de contexto relanzó su rendimiento y le permitió reencontrarse con su versión más explosiva, ahora en un equipo que potencia su juego directo y su agresividad en el último tercio.

Las estadísticas de Luis Díaz en Alemania respaldan su gran momento

Los números en Bundesliga respaldan ese presente. En apenas 13 partidos, Luis Díaz ya suma siete goles y seis asistencias, una producción sobresaliente para un jugador de banda, con incidencia directa en más de un gol por encuentro y un peso ofensivo constante en el líder del campeonato alemán.

Si se amplía el foco a todas las competencias —liga, copas locales y Champions League— el registro es aún más contundente: 20 participaciones directas en gol, con 13 tantos y 7 asistencias en solo 22 partidos. Un promedio que lo sitúa entre los jugadores más productivos de Europa en su posición durante el segundo semestre del año.

Con ese rendimiento, Díaz no solo se consolida como una de las grandes figuras del Bayern, sino que también envió un mensaje claro sobre su estatus internacional.

Adaptado, decisivo y en plenitud, el colombiano atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se perfila como una pieza clave tanto para su club como para lo que viene con la selección.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

bayern vs

bayern munich hoy

luis diaz

liga alemana

bayern de múnich

bayern hoy

bayern munich vs

bayer munich

bayer hoy

cómo va el partido del bayern munich

partido bayern múnich hoy en vivo

partido del bayern munich

cómo va el bayern munich

a qué hora juega el bayern munich hoy

cuando juega el bayern munich

luis díaz

luis diaz hoy

gol luis diaz

partido luis diaz

luis diaz bayern munich

bayer vs

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.