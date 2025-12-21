Luis Díaz hizo impresionante gol de “palomita” en su regreso con Bayern Múnich: video

Luis Díaz, estrella de Bayern Múnich. Foto: EFE - RONALD WITTEK

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Díaz cerró el año con buenas sensaciones en Bayern Múnich, al marcar en la victoria 4-0 como visitante contra Heidenheim.

El colombiano regresó a la competencia tras un breve periodo de vacaciones concedido por su entrenador, Vincent Kompany, y respondió con un gol que ayudó a encaminar un triunfo sólido del líder en la Voith-Arena, en el último compromiso del calendario.

El tanto de Díaz llegó en el tramo final, como cierre a una actuación de control del conjunto bávaro, que manejó los tiempos del partido y aprovechó los espacios en el complemento.

El gol le permitió al guajiro despedir el año con protagonismo y confianza, en un contexto favorable para Bayern, que mantuvo su autoridad y dejó buenas señales colectivas antes del receso.

Video: reviva el golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich hoy

Así fue el triunfo de Bayern Múnich: resumen, momentos claves y todos los goles, en video

Bayern Múnich cerró el año con una victoria contundente como visitante ante Heidenheim, en un partido que controló desde la posesión y resolvió con eficacia en los momentos clave.

El líder abrió el marcador temprano con Josip Stanisic, que aprovechó una pelota quieta para resolver de cabeza tras una segunda jugada, y amplió la diferencia antes del descanso con Michael Olise, atento para empujar un rebote dentro del área.

En el complemento, Bayern sostuvo el dominio y liquidó el trámite en el tramo final.

Luis Díaz apareció para el tercero con un cabezazo entrando por el segundo palo, luego de una jugada por derecha que terminó en centro preciso, y ya en tiempo añadido Harry Kane puso el cuarto con una acción de calidad en asociación con Gnabry, sellando un triunfo cómodo que reflejó la superioridad bávara de principio a fin.

Los números de Luis Díaz en sus primeros seis meses con Bayern Múnich

Tras sus primeros seis meses en Bayern Múnich, Luis Díaz ha tenido un impacto inmediato y decisivo desde su llegada procedente de Liverpool.

En Bundesliga suma siete goles y seis asistencias en 13 partidos, mientras que al ampliar el registro a todas las competencias —liga, copas locales y Champions— acumula 20 participaciones directas en gol (13 tantos y 7 asistencias) en apenas 22 encuentros, números que confirman un arranque explosivo y una adaptación rápida al sistema bávaro.

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich de Luis Díaz?

Bayern Múnich no volverá a competir hasta el 11 de enero, cuando se reanude la Bundesliga con su duelo frente a Wolfsburgo. El conjunto bávaro se va al receso como campeón de invierno en Alemania, líder de la liga tras la primera mitad del campeonato, una posición que ratifica su regularidad y solidez antes del parón y que lo mantiene como principal candidato al título en la reanudación del torneo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador