Barcelona le ganó a Villarreal y le saca cuatro puntos a Real Madrid: así quedó la tabla

Barcelona cumplió con su tarea este domingo y sumó una victoria clave, contra Villarreal por 2-0, que le permite sostener el liderato de LaLiga en España y reafirmar su ventaja en la cima del campeonato.

Sin necesidad de un despliegue deslumbrante, el equipo resolvió el partido con autoridad y volvió a mostrar solidez en un tramo decisivo de la temporada.

El triunfo le permite mantener una distancia de cuatro puntos sobre Real Madrid, que el sábado había derrotado 2-0 a Sevilla.

Con ese margen intacto, Barcelona sigue marcando el ritmo del torneo y llega con ventaja a la próxima fecha, en una pelea por el título que continúa abierta pero bajo su control.

¿Cómo fue el partido de Barcelona hoy? Resumen, goles y los mejores momentos

El duelo entre Barcelona y Villarreal se empezó a decantar desde muy temprano con el penalti convertido por Raphinha, que le dio ventaja y control emocional al equipo azulgrana.

A partir de ahí, Barcelona manejó la pelota, encontró espacios por las bandas y tuvo en Lamine Yamal a su principal foco de desequilibrio, mientras el local intentó responder con transiciones rápidas y remates aislados.

La acción clave del partido llegó a los 39 minutos, cuando Renato Veiga fue expulsado tras una falta sobre Lamine Yamal, dejando a Villarreal con diez jugadores.

Esa superioridad numérica permitió a Barcelona administrar el ritmo en el complemento y sentenciar el encuentro con una jugada colectiva que volvió a tener a Yamal como protagonista, confirmando un triunfo construido desde la eficacia, el control del juego y la lectura inteligente de los momentos.

En video: mire el golazo de Lamine Yamale con Barcelona hoy

Así quedó la tabla de la Liga de España

Con su triunfo, contra uno de los mejores rivales del campeonato, Barcelona se consolida como líder del torneo con 46 puntos, producto de una campaña muy sólida que lo mantiene cuatro unidades por encima de Real Madrid, su principal perseguidor.

Más atrás aparecen Atlético Madrid, que suma 37 puntos y se mantiene en zona de Champions, y Villarreal, cuarto con 35, todavía con margen para pelear arriba.

La victoria de Barcelona no solo refuerza su ventaja en la cima, sino que le permite administrar el liderato con mayor tranquilidad en un tramo clave del calendario, marcando distancia frente a sus rivales directos.

