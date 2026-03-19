Jhon Arias hizo su primer gol con Palmeiras y salió entre aplausos: véalo acá, en video

Jhon Arias celebra su primer gol con Palmeiras. Foto: Palmeiras, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Jhon Arias rompió la espera. Después de ocho partidos y 422 minutos, el colombiano marcó su primer gol con Palmeiras y fue la gran figura en la victoria 2-1 sobre Botafogo por el Brasileirao. Su actuación confirmó un proceso de adaptación que empieza a consolidarse bajo la dirección de Abel Ferreira, quien le ha dado continuidad en el equipo titular.

El partido tuvo un quiebre antes del descanso. Palmeiras se había adelantado con gol de Allan al minuto 9, pero el encuentro se mantuvo cerrado hasta que, en el tramo final del primer tiempo, Cristian Medina fue expulsado tras una fuerte falta sobre Arias.

Con un hombre más y mayores espacios, el equipo paulista encontró el contexto ideal para potenciar el juego del colombiano.

En la segunda parte apareció la acción decisiva. Al minuto 53, Arias recuperó en mitad de cancha, aceleró con decisión, enganchó dentro del área y definió de zurda para firmar su primer tanto con el club.

“Mi primer gol con esta camiseta, uno importante, contra un gran equipo como el Botafogo”, dijo el atacante, que además valoró el resultado colectivo: “Estoy contento de haber logrado nuestro objetivo, que era conseguir tres puntos más”.

O primeiro de muitos 💚



Avanti, meu greengo! 🇨🇴 pic.twitter.com/655sci89eF — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 19, 2026

Su rendimiento fue completo. Terminó con la calificación más alta del partido (8.3), registró 31 pases acertados de 34 (91%), cuatro remates, tres regates completados y dos acciones defensivas.

Actuando como extremo izquierdo, pero con posibilidades para cerrarse al medio, Arias mostró versatilidad y compromiso en ambas fases del juego. Fue sustituido al minuto 85 en medio de la ovación del Allianz Parque, reflejo de su creciente impacto en el equipo.

Desde el cuerpo técnico destacan que su evolución responde a un proceso. “No hay varitas mágicas. Es un proceso de adaptación al club, a los métodos”, explicó Ferreira, quien también elogió su rendimiento: “Me alegro por Arias, porque le da confianza y el jugador no olvida cómo jugar”.

Con cuatro titularidades consecutivas, un gol y una asistencia en ocho partidos, Arias se afianza en un Palmeiras líder del Brasileirao (16 puntos) y ya piensa en el clásico ante São Paulo, antes de sumarse a la selección de Colombia. “El primero de muchos, si Dios quiere”, proyectó el colombiano.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador