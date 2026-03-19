Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Jhon Arias hizo su primer gol con Palmeiras y salió entre aplausos: véalo acá, en video

El colombiano hizo el segundo gol en el triunfo 2-1 de Palmeiras contra Botafogo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
19 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
Jhon Arias celebra su primer gol con Palmeiras.
Jhon Arias celebra su primer gol con Palmeiras.
Foto: Palmeiras, vía X
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Jhon Arias rompió la espera. Después de ocho partidos y 422 minutos, el colombiano marcó su primer gol con Palmeiras y fue la gran figura en la victoria 2-1 sobre Botafogo por el Brasileirao. Su actuación confirmó un proceso de adaptación que empieza a consolidarse bajo la dirección de Abel Ferreira, quien le ha dado continuidad en el equipo titular.

El partido tuvo un quiebre antes del descanso. Palmeiras se había adelantado con gol de Allan al minuto 9, pero el encuentro se mantuvo cerrado hasta que, en el tramo final del primer tiempo, Cristian Medina fue expulsado tras una fuerte falta sobre Arias.

Vínculos relacionados

Deportivo Cali y Santa Fe repartieron puntos en un duelo de necesitados
¿Por qué es histórico el título mundial de Venezuela? Claves del Clásico Mundial de Béisbol
Lionel Messi sigue haciendo historia y anotó su gol número 900 como profesional: video

Con un hombre más y mayores espacios, el equipo paulista encontró el contexto ideal para potenciar el juego del colombiano.

En la segunda parte apareció la acción decisiva. Al minuto 53, Arias recuperó en mitad de cancha, aceleró con decisión, enganchó dentro del área y definió de zurda para firmar su primer tanto con el club.

“Mi primer gol con esta camiseta, uno importante, contra un gran equipo como el Botafogo”, dijo el atacante, que además valoró el resultado colectivo: “Estoy contento de haber logrado nuestro objetivo, que era conseguir tres puntos más”.

Su rendimiento fue completo. Terminó con la calificación más alta del partido (8.3), registró 31 pases acertados de 34 (91%), cuatro remates, tres regates completados y dos acciones defensivas.

Actuando como extremo izquierdo, pero con posibilidades para cerrarse al medio, Arias mostró versatilidad y compromiso en ambas fases del juego. Fue sustituido al minuto 85 en medio de la ovación del Allianz Parque, reflejo de su creciente impacto en el equipo.

Desde el cuerpo técnico destacan que su evolución responde a un proceso. “No hay varitas mágicas. Es un proceso de adaptación al club, a los métodos”, explicó Ferreira, quien también elogió su rendimiento: “Me alegro por Arias, porque le da confianza y el jugador no olvida cómo jugar”.

Con cuatro titularidades consecutivas, un gol y una asistencia en ocho partidos, Arias se afianza en un Palmeiras líder del Brasileirao (16 puntos) y ya piensa en el clásico ante São Paulo, antes de sumarse a la selección de Colombia. “El primero de muchos, si Dios quiere”, proyectó el colombiano.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

la SEDE

Jhon Arias

Palmeiras

Gol Jhon Arias

Brasileirao

Jhon Arias Palmeiras

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.