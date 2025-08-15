Partidazo en la Premier League: vea los goles del triunfo sufrido de Liverpool

Con goles de Hugo Ekitike, Cody Gakpo, Federico Chiesa y Mo Salah, Liverpool debutó en la Premier con un sufrido 4-2 frente a un Bournemouth combativo que llegó a empatar en Anfield. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

El Liverpool arrancó la Premier League con una victoria de alto voltaje en Anfield, imponiéndose 4-2 al Bournemouth en un partido lleno de alternativas, intensidad y goles de gran factura. El conjunto de Arne Slot se estrenó ante su afición con un fútbol ofensivo, pero también dejó ver lagunas defensivas que casi le cuestan el triunfo. La figura de Hugo Ekitike brilló en su debut, anotando dos goles y dejando la sensación de que puede ser una pieza clave en la temporada.

El choque comenzó con un ritmo altísimo, propio de dos equipos que no se guardaron nada desde el minuto uno. El Liverpool tuvo las primeras llegadas claras, incluida una parada espectacular de Petrovic a Salah. El Bournemouth, fiel al estilo de Iraola, respondió con presión alta y transiciones rápidas, aunque la contundencia de Van Dijk y Konaté evitó daños mayores en la primera parte.

La apertura del marcador llegó en el minuto 36, cuando Ekitike controló con clase, se deshizo de Senesi y definió raso para el 1-0.

El gol dio confianza a los Reds, que tras el descanso ampliaron la ventaja con otra genialidad: Gakpo condujo desde la frontal y colocó un disparo imposible para el portero rival. Parecía que el partido estaba encaminado, pero el Bournemouth reaccionó con orgullo.

Semenyo descontó al 64’ aprovechando un centro medido de Brooks y, apenas doce minutos después, firmó el empate con un golazo en jugada individual, desatando la incertidumbre en Anfield.

En esos minutos, el Liverpool perdió claridad, mientras la visita rozó la remontada con varias llegadas peligrosas. Slot, cuestionado por algunos cambios, buscó soluciones desde el banquillo.

Cuando el nerviosismo crecía, apareció Federico Chiesa para rescatar a los suyos en el minuto 89 con una volea imparable que volvió a poner en ventaja al Liverpool.

El golpe anímico fue definitivo: Salah, ya en el tiempo añadido, selló el 4-2 tras una contra letal, confirmando que sigue siendo el arma más peligrosa del equipo.

El Liverpool se lleva tres puntos valiosos en un estreno vibrante, aunque con lecciones que aprender en defensa y gestión de la ventaja. El Bournemouth, pese a la derrota, dejó una imagen ambiciosa y competitiva, confirmando que no será un rival sencillo para nadie. La Premier arranca con espectáculo, goles y la sensación de que la lucha por la parte alta será tan intensa como impredecible.

