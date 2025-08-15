El emotivo adiós de Liverpool a Diogo Jota en el comienzo de la Premier League

Con un tifo gigante, minuto de silencio, camisetas conmemorativas y el retiro del dorsal 20, Anfield rindió un homenaje histórico a Diogo Jota y a su hermano André Silva en el arranque de la Premier League 2025. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

La nueva temporada de la Premier League comenzó bajo un profundo recuerdo a Diogo Jota, quien durante cinco años fue una pieza relevante en el Liverpool y falleció recientemente en un accidente de tráfico junto a su hermano André Silva.

Los gestos de homenaje al portugués, al recordado ‘20 red’, han sido constantes desde su muerte, pero se intensificaron en las horas previas al inicio del campeonato, inaugurado precisamente por su equipo, el Liverpool, en Anfield frente al Bournemouth.

Clubes como Chelsea, Wolverhampton y otros rivales históricos se sumaron al tributo. El encuentro estuvo dedicado a Jota, con un emotivo reconocimiento de todo el estadio. Los futbolistas de todos los equipos portaron brazaletes negros y en las pantallas gigantes se proyectaron imágenes que repasaban su trayectoria.

El legado del luso trascendió el terreno de juego. Un enorme tifo con la inscripción “DJ20” cubrió uno de los fondos de Anfield en la antesala del partido, seguido de un minuto de silencio que también rindió homenaje a su hermano, recordado con “AS30”. La familia de ambos estuvo presente en el estadio, donde los tributos se sucedieron antes del pitazo inicial.

El “You’ll Never Walk Alone” sonó más sentido que nunca, acompañado por un video especial que emocionó a los aficionados y resonó en toda la grada.

Fuera del campo, el recuerdo también estuvo presente. El Liverpool puso a la venta una camiseta con la figura del jugador y las frases “On His Name, Diogo” y “Forever 20”, en honor a la canción que le dedicaban los hinchas. Todo lo recaudado se destinará a la fundación del club para apoyar el fútbol base, al igual que las ventas de las inscripciones con su nombre y número.

En un gesto histórico, el Liverpool decidió retirar el número 20 en todas sus categorías —primer equipo masculino, femenino y cantera— y los jugadores llevarán el mensaje “Forever 20” en sus camisetas durante toda la temporada.

Las ofrendas florales que los aficionados han depositado en Anfield desde el fallecimiento de Jota fueron recogidas y transformadas en arreglos para el estadio, la ciudad deportiva y un memorial permanente que se inaugurará más adelante. Mientras tanto, se ha habilitado un espacio temporal en Anfield para que quienes lo deseen puedan rendir homenaje a Jota y a su hermano André Silva.

