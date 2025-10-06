Deportivo Cali logró su primera victoria en la Libertadores Femenina 2025

Deportivo Cali se impuso 1-0 a Nacional de Uruguay. Foto: Deportivo Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Deportivo Cali se impuso 1-0 este lunes a Nacional de Uruguay en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025, en un partido disputado en el estadio Florencio Sola, cancha de Banfield, en Argentina.

Con este triunfo, las azucareras alcanzan cuatro unidades y se colocan en una posición cómoda de cara a la siguiente jornada, en la que tendrán que medirse a Universidad de Chile con el objetivo de certificar su paso a los cuartos de final del torneo continental.

El cuadro vallecaucano generó tres veces más acciones de peligro en el arco rival pero sufrió por la falta de precisión de sus atacantes en el último tercio. Sin embargo, logró el gol de la victoria cuando faltaban escasos segundos para irse al descanso.

Kelly Caicedo ejecutó un tiro libre desde el costado izquierdo que impactó en el palo izquierdo del arco defendido por Josefina Villanueva; en el rebote, el balón pegó en el brazo de la guardameta y, por fortuna para las azucareras, terminó al fondo de la red.

En la segunda mitad, Nacional adelantó líneas en busca el empate. Las uruguayas intentaron con centros y remates desde fuera del área, pero la defensa caleña resistió y el mediocampo controló los tiempos del partido. Al final, los tres puntos fueron para las Jhon Alber Ortiz.

Santa Fe también vio acción en esta segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina. Las leonas se midieron ante Independiente del Valle en Morón y cayeron por la mínima diferencia (1-0). Cecil Aldana anotó por las ecuatorianas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador