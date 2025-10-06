Así quedaron los octavos de final del Mundial Sub-20: horarios y dónde ver

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La selección Sub-20 de Colombia cumplió este domingo su primer gran objetivo en el Mundial de Chile 2025: avanzar a los octavos de final. El equipo dirigido por César Torres empató con Nigeria en la última jornada del Grupo F y aseguró el liderato, pese a igualar en puntos y diferencia de gol con Noruega.
El primer lugar de la zona fue para la tricolor por juego limpio: una tarjeta amarilla menos inclinó la balanza a favor del combinado nacional. El balance del equipo nacional en la fase de grupos fue de un triunfo y dos empates.
Colombia venció 1-0 a Arabia Saudita en el debut, luego igualó sin goles con Noruega y cerró con la paridad ante Nigeria (1-1), en un duelo intenso que puso a prueba la solidez defensiva del combinado tricolor. Marcó dos goles y recibió apenas uno.
“Queríamos ser primeros, queríamos buscarlo y lo intentamos hasta el final. Nadie puede negar que fuimos a buscar el partido. En la Selección Colombia Sub-20 lo que falta es que nuestros nueves hagan gol”, reconoció Torres, con tono autocrítico.
El estratega vallecaucano valoró el esfuerzo colectivo y la madurez de su plantel. “Este equipo no está confiado. Ellos quieren ganar, quieren tener un partido con definición y no lo hemos podido conseguir, pero estoy seguro de que va a llegar”, afirmó el técnico.
Colombia ahora se enfocará en el duelo de octavos ante Sudáfrica, el próximo miércoles 8 de octubre a las 2:30 p.m. (hora colombiana). El encuentro se disputará en el Estadio Fiscal de Talca, escenario familiar para los dirigidos por Torres, que evitarán traslados y desgaste adicional.
Los octavos de final contarán con amplia presencia sudamericana: además de Colombia, estarán Argentina, Chile y Paraguay. También clasificaron dos selecciones de Concacaf (Estados Unidos y México), cinco europeas (Ucrania, España, Italia, Noruega y Francia), tres africanas (Marruecos, Sudáfrica y Nigeria) y dos asiáticas (Japón y Corea del Sur).
Así quedaron los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025:
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador